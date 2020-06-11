11 июня: идеальный ресторан для интровертов и волшебный парящий торт

Доброе утро! А мы все ближе к пятнице. Поэтому читаем наши хорошие новости и заряжаемся хорошим настроением. Поехали!

Погода идеально подходит, чтобы ловить солнечных зайчиков. На небе ни тучки, а температура воздуха прогреется до +29 градусов по Цельсию.

Новый ресторан – рай для интровертов. KFC анонсировал открытие «ресторана будущего» в Москве, где число контактов между посетителями и сотрудниками сведено к минимуму.

Заведение откроют для посетителей в июне, оно находится около станции метро «Бутырская». Компания объявила, что в ресторане не будет касс — вместо них установят терминалы, а для ускорения процесса оформления заказов и их выдачи гостям предложат пройти биометрическую идентификацию.

Система преобразует снимок лица в цифровой код, который можно использовать при оплате. Технология способна «запомнить» этот код, чтобы в будущем посетителю не приходилось снова проходить идентификацию.

С кухни заказы попадают в зал по конвейеру, затем роборука перемещает их в специальные ячейки, где они хранятся не более 10 минут. Оттуда гости могут забрать заказы. Дверца открывается автоматически — с помощью системы распознавания лиц. Та же технология установлена в автоматы для розлива горячих напитков.

В ресторане будет дежурить хостес и менеджер — клиент сможет обратиться к ним, если у него возникнут проблемы.

В KFC заявили, что ресторан станет «инкубатором инновационных идей», которые в будущем могут внедрить и в другие заведения сети.

На новом альбоме новичок из Самары Эдуард Шарлот расширяет стилистику и инструментарий и выходит за пределы однотипных фортепьянных зарисовок, принесших ему славу. «Несокрушимые» — пока еще не «Русский ковчег», но тоже вполне себе манифест новых двадцатилетних.

Кто из нас не мечтал в детстве (а может, и не только в детстве?) о торте, оформленном в стиле истории о Гарри Поттере? Мама и по совместительству профессиональный пекарь Тулаин Мигер (Tulaine Meagher) из курортного городка английского городка Челтнем сделала такой невероятный торт ко дню рождения сына своего друга.

Только посмотрите на него: трехъярусный, с шоколадной помадкой. Торт «держится» на волшебной палочке. А на основной части в виде книги заклинаний сидит белая сова — Букля.

«Я всегда была довольно креативной, — призналась автор кулинарного шедевра. — И мне повезло работать с некоторыми удивительными поварами, которые дали мне несколько маленьких советов».

Как мы выглядим перед тем, как выпить кофе по утру? Примерно так, как изобразил токийский владелец кофейни George REISSUE. Он первый 3D-художник, который рисует на кофе латте. Посмотрите в нашей галерее, какие забавные персонажи у него получаются из молочной пенки и эспрессо. Расскажите в комментариях, какая кружка вам понравилась больше всего?

Хорошего дня и не болейте!