12 августа: пластилиновые мультики по мотивам «Матрицы» и «Чужого» и новый робопес

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Все еще мокро. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +24 градусов.

Научно-фантастическая онлайн-платформа Dust в этом году отмечает свое пятилетие, в честь чего художник Джозеф Бретт приподнес ей оригинальный подарок. Аниматор представил для Dust несколько коротких роликов, которые повторяют сцены из популярных фантастических фильмов. Фишка этих видео в том, что кадры из фильмов художник воссоздал с помощью пластилина.

Всего аниматор представил пять роликов. Первым появился четырехсекундный пластилиновый аналог сцены из фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана».

Вслед за этим Джозеф Бретт переделал легендарную сцену из второго «Терминатора», когда рука Т-800 в черной перчатке с поднятым вверх большим пальцем постепенно опускается в расплавленную сталь. На создание этого ролика у аниматора ушло порядка восьми часов, а может быть и больше.

Завершить цикл своих работ для Dust художник решил презентацией сразу трех роликов по фантастическим фильмам. В этой подборке кинокартин, которые получили пластилиновые аналоги, оказались «2001 год: Космическая одиссея», «Чужой» и «Матрица».

Бруно Марс и Андерсон Паак выпустили всего лишь второй совместный трек, думается, что это главный супердуэт года. Сегодня слушаем Silk Sonic - «Skate».

Китайская технологическая компания Xiaomi представила своего первого четвероногого робота CyberDog. Об этом сообщает сам производитель.

Устройство способно реагировать на голос, выполнять команды, следовать за хозяином и делать сальто назад. Кроме того, робопес может создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий.

Масса CyberDog составляет 3 кг, он может развивать скорость до 12 км/ч. Робот также получил сенсоры и камеры, которые позволяют ему перемещаться в полуавтономном режиме. Робот создан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia.

На первом этапе Xiaomi выпустит только 1000 экземпляров CyberDog — для «фанатов Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники». Цена составит примерно $1540 (113 тысяч рублей).

Кажется, любое животное на планете несёт в себе огромный заряд мимимишности, а уж детёныши оказываются даже в десятки раз милее взрослых особей. Ведь весь этот объём очаровательности оказывается распределён по куда меньшей массе тела. Именно поэтому щеночки, котята и козлята поражают в самое сердечко всех окружающих в радиусе пары метров. И перед их глазками, хвостиками и ушками не устоит даже самый чёрствый человек!

Хорошего дня и теплого настроения!