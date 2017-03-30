30 марта: Не отстаем от трендов - в моде попки с блестками!

Доброе утро!

Милота дня! Новорожденные амурские тигрята из сафари-парка «Тайган» в Крыму первый раз попали на видео. Хороши - слов нет:

А теперь посмеемся.

Накануне капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принял участие в церемонии открытия бронзового бюста Криштиану Роналду, установленного в аэропорту имени Криштиану Роналду на острове Мадейра. Смешно даже не это тройное повторение "Криштиану Роналду" (оп, четыре!), а то, как выглядит эта скульптура. Вот, оцените:

Сразу же, конечно, появились фотожабы.

Впрочем, Роналду не привыкать. В его честь уже есть одна скульптура в городе Фуншал, в котором он родился и вырос. Так вот, тот скульптор слегка увлекся изображением футболиста... кхм... ниже пояса. Комментаторы тогда похвалили ваятеля: дескать, он просто позаботился о «дополнительном посадочном месте для голубей».

Не везет Роналду со скульпторами...

Хотите, добьем вас? На фестивале сладостей в Турции гвоздем программы стала статуя Дональда Трампа из шоколада. На изготовление съедобного монумента, одетого в галстук и пиджак, турецкий повар Туба Гексли потратила всего два дня, передаёт Associated Press. Бюст изготовлен из теста и сахарной глазури. А сверху, по всей видимости, спагетти для пущего сходства:

Новости из мира высоких технологий.

На Kickstarter собирают деньги на выпуск солнцезащитных очков c фильтрами, как в Instagram. Всего за день после начала кампании организаторы уже получили почти £30 000 взносов. По словам представителей Tens, идея создать подобные очки родилась у них во время совместного путешествия по Шотландии: «Как фотографам и режиссерам, которые любят использовать богатые и теплые оттенки в своих работах, нам показалось естественным привнести этот эффект в реальный мир. Нам кажется, что солнцезащитные очки — это не только то, как вы в них выглядите, но и то, как вы видите через них окружающий мир и какие ощущения при этом испытываете. Наша задача — сделать так, чтобы в них повседневная жизнь выглядела в десять раз лучше». Чтобы заказать одну из моделей очков Tens, достаточно сделать взнос в размере £60 на странице кампании на Kickstarter.

Уже этим летом компания Domino’s Pizza начнёт развозить пиццу с помощью роботов. Пока только в немецком Гамбурге. Если опыт будет успешным, идею распространят и в других городах и странах. Покупатели смогут проследить за движением робота через приложение на смартфоне. Закрытый отсек с пиццей откроется, когда пользователь введёт код доставки. После завершения заказа робот самостоятельно вернётся на базу для подзарядки батареи. Шестиколёсные роботы от компании-партнера Starship Technologies, похожие на луноходы, весят около 18 килограммов, развивают скорость до шести километров в час и работают в радиусе около 1,5 километров. Робот работает в автономном режиме до 30 минут и может перевозить до 18 килограмм груза. За несколькими машинами наблюдает один оператор, однако робот может самостоятельно переходить дорогу, объезжать препятствия и ориентироваться на местности с помощью GPS. Пока машины не могут подниматься по лестницам или эскалаторам, то есть клиентам придется самим встречать свою пиццу в удобном для робота месте.

Учёные из Национального университета Сингапура разработали технологию, позволяющую передавать вкус лимонада через интернет с помощью стимуляции языка электрическим током. Чтобы реализовать эту непростую задачу, на отправляющей стороне используется настоящий лимонад, в который погружается датчик pH для определения кислотности напитка, а другой датчик определяет его цвет. На принимающей стороне применяется специальная ёмкость с электродами и светодиодной подсветкой. В неё наливается обычная вода, но кружка устроена таким образом, что при дегустации содержимого пользователь коснётся языком электродов, которые имитируют кислый вкус оригинального лимонада слабыми электрическими импульсами. Никакого волшебства — только наука! Разработчики испытали виртуальный лимонад на 13 добровольцах, которых научили пользоваться ёмкостью с электродами. Испытуемым дали попробовать настоящий и виртуальный лимонады трёх разных цветов: белый, жёлтый и зелёный. Оказалось, что добровольцы в большинстве случаев называли настоящий лимонад более кислым, чем виртуальный, причём белый лимонад воспринимался людьми как более кислый, чем напитки других цветов. Вероятно, на восприятие вкуса могла повлиять подсветка. Конечно, без обоняния полноценная передача вкуса невозможна, но учёным ещё только предстоит решить эту задачу.

Музыкально-танцевальная пауза! Украинец устроил на улицах Мелитополя танцы задом наперёд. То есть нет, не так. На самом деле всё, кроме главного героя, двигается в обратном порядке. Это прямо взрыв мозгов:

Есть среди вас любители леденящих душу триллеров? Или, может, страстные поклонники Стивена Кинга? Тогда эта информация для вас, остальные - лучшие мирно пройдите мимо. Warner Bros. опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер перезапуска фильма ужасов «Оно». По словам Стивена Кинга, зрителям не стоит переживать за качество фильма, потому что он остался доволен. Он посоветовал всем «расслабиться и подождать». Премьера «Оно» намечена на 7 сентября 2017 года.

В галерее - новый инстаграм-тренд. Да это же блестящие попки, скажете вы! И будете абсолютно правы. Сейчас это дико модно.

Хотите сделать себе блестящую попку? Возьмите гель для волос и щедро натрите им свою пятую точку. Затем попросите кого-то из друзей обсыпать вас блестками сзади. Зафиксируйте получившийся результат лаком для волос. И наслаждайтесь своей "попкой единорога"!