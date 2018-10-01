1 октября: апатичный медведь Кузя и история с айфонами

Доброе утро, друзья! Всем хорошего понедельника. Как отдохнули? Набрались сил перед тяжелой трудовой неделей? Ну тогда смело в бой! И никаких «полежу еще пять минуточек». Встаем с постели и бодрим себя вкусным чаем/кофе.

Несколько слов о погоде. Синоптики обещают ясный и даже безоблачный день! Не очень верится, но, а вдруг?

Милоты вам в ленту. Парень по имени Эндрю решил сделать своей девушке Рэйчел предложение на борту самолета, прямо во время полета. Молодой человек опубликовал в соцсетях пост, в котором попросил пассажиров авиалайнера заснять этот трогательный момент и позже прислать ему фото и видео. Это сообщение очень быстро набрало больше 60 тысяч лайков.

История закончилась хорошо: Рэйчел сказала «да», а отзывчивые пассажиры запечатлели этот момент на свои смартфоны!

Стоит ли публично делать предложение своей девушке? Наверно, это неважно, если она скажет заветное «да» независимо от выбранной локации.

Студент тюменского вуза написал весьма оригинальную объяснительную записку на имя заведующей кафедры. Вернее нарисовал. Парень весьма доходчиво объяснил своей преподавательнице, почему он перестал посещать ее занятия. Молодой человек нарисовал… комикс. В трех частях.

Да уж, после такого признания точно ни у кого не останется вопросов. Важный момент: студента отчисляют. Правда об этом стало известно еще до этой оригинальной объяснительной. Но молодой человек не отчаивается — он твердо решил поступить в вуз на другую специальность. Кстати, как отреагировала завкафедры на комикс, история пока умалчивает.

История с ожиданием новеньких айфонов подошла к концу. Для тех, кто не в курсе: за несколько дней до старта продаж «яблочных» телефонов в Москве на Тверской уже по традиции начали выстраиваться огромные очереди. Люди буквально жили рядом с магазином: кто-то принес стулья, кто-то спальные мешки. Чистили зубы и приводили себя в порядок москвичи в ближайших кафе.

Официально айфоны начали продавать с 28 сентября. И вот конфуз — у первого стоящего в очереди денег на телефон не оказалось! Парень провел столько часов перед магазином в надежде, что кто-нибудь купит его место в очереди. И таких хитреньких оказалось очень много. Предприимчивые люди продавали место за кругленькие суммы — от 150 тысяч рублей до 10 миллионов! С ума сойти. Но многие простояли несколько дней зря — таких сумасшедших фанатов айфонов не оказалось.

Любовные страсти из Омска. Медведь по кличке Кузя, обитающий в зоопарке, совершенно не обращает внимание на двух симпатичных медведиц — Кроху и Дашу. Вместо того, чтобы обхаживать подружек, Кузя ведет себя довольно апатично и спит, обнимая бревно.

Сотрудники зоопарка не отчаиваются — они надеются, что медведи вернутся к вопросу о потомстве в конце мая — начале июня. Брачный период прошел, но свести гималайского медведя с его соседками так и не удалось.

Как оказалось, Кузя раньше был влюблен в Кроху. Но медведице кавалер не пришелся по душе. Она агрессивно реагировала на его ухаживания, и даже несколько раз била потенциального жениха. Возможно, из-за этой истории медведь разочаровался в «женщинах», поэтому не смотрит еще на одну соседку по вольеру — Дашу. Вот такая печаль.

В галерее у нас — необычные рисунки на кофе.