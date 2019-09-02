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Утро в Туле
2 сентября: робот-жонглёр, одежда против комаров, гранитный шар в виде беса

2 сентября: робот-жонглёр, одежда против комаров, гранитный шар в виде беса

Ка

Доброе сентябрьское утро! Поздравляем всех с официальным началом трудового и учебного сезона. Надеемся, все готовы к трудовым подвигам.

 

Кажется, «бабье лето» уже началось, первая неделя сентября подарит хорошую погоду.

 

Вот японцы научили роботов жонглировать.

 

Начнем с научных открытий. Американские ученые разработали одежду, которая защищает от комаров. Она создана из ткани на основе оксида графена. Причем открытие было сделано совершенно случайно. Изначально  исследователи из Университета Брауна работали над  одеждой, которая защитит от токсичных химикатов, но в результате экспериментов выяснилось, что ткань из графена прекрасно защищает от комаров: она очень плотная и не блокирует химические сигналы, по которым комары находят жертву.

 

А китайским ученым удалось изобрести гель, способный восстанавливать эмаль зубов. Изобретение создано на основе кальция и фосфата. В результате тестов был замечен рост новой эмали спустя 48 часов.

 

И минутка юмора. Екатеринбургский уличный художник необычно разрисовал гранитный шар на местной набережной у театра Драмы.  Его стараниями городской арт-объект превратился в беса. Художник назвал своё произведение «индикатором городского настроения».

В последнее время в городе активно обсуждают высказывания журналиста Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за акций протестов местных жителей против строительства храма в театральном сквере. С тех пор эта тема стала объектом многочисленных шуток.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новый трек Макса Барских.

 

В галерее сегодня фото с фестиваля Burning Man в Америке.

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