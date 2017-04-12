12 апреля: Дерзкие захватчики и памятник зубной боли

Доброе утро! На работу неохота... Но надо. Еще только среда.

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Художница Марьяна Шумкова создала памятник зубной боли. Он теперь встречает посетителей «Клиники доброго стоматолога» в Санкт-Петербурге. (WTF?!?!?!)

В фигуре использованы человеческие зубы, которые были удалены в рамках акции «Зубы ради здоровья». По словам автора, она намеренно сделала памятник пугающим и реалистичным, с «деформированными чертами человеческого лица».

"Только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена", - говорит Шумкова.

Просим прощения за такую побудку. Исправляемся - смотрите, какую милоту сделали в британском Йоркшире.!

В центре города выросло поле Lego-нарциссов! Экспозиция включает 1700 цветов, изготовленных из 146 тысяч деталей. Экспозицию собрал Дункан Титмарш (Duncan Titmarsh), единственный сертифицированный конструктор Lego в Великобритании (боже, да это же не работа - мечта!).

Временная инсталляция создана к фестивалю Hull's City of Culture 2017, освещающему городскую культуру и искусство. В это время года в регионе расцветают настоящие нарциссы, и по мысли организаторов, необычное поле должно сделать городское пространство ещё ярче.

Подборка интересных гаджетов, которые, в теории, могут пригодиться всем. Подчеркиваем - в теории!)

Приспособление Destapa Banana открывает интересные кондитерские возможности. А именно - позволяет наполнять бананы самой разной начинкой. Устройство работает с сиропами, кремами и даже вафлями, а также с ним можно легко смешать все эти ингредиенты в самых разных пропорциях. Интересно, что Destapa Banana позволяет наполнить банан, а потом закрыть шкурку, не оставив никаких следов. С виду такой плод с сюрпризом будет ничем не отличаться от самого обычного банана. А внутри - сюрпраааайз!!!

Tick Twister - это, пожалуй, самый важный аксессуар лета. Этот гаджет предназначен для правильного удаления присосавшихся клещей (то есть вместе с головой, а не просто туловище). Его можно использовать как для людей, так и для животных. Эксплуатация очень проста: берёте гаджет, подсовываете под клеща, а потом медленно прокручиваете. И клеща аккуратно вытягивает из ранки. Это намного проще и эффективнее, чем пытаться зацепить животное ногтями. И, что главное, Tick Twister не сжимает тело клеща, не деформирует его и не вынуждает животное сильнее впиться в кожу. Такая прелесть стоит на «Амазоне» порядка $5. В упаковке бывает до четырёх «твистеров» разных размеров — клещи-то тоже разные.

ВИДЕО НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ)

И новое средство передвижения, нечто среднее между сноубордом и скейтом - eSnowboard. Компания-производитель Leif настаивает, eSnowboard ближе к сноуборду, дает человеку почувствовать эффекты настоящего зимнего спуска в любую погоду и на любой поверхности, даже в городе. Но фактически речь идет о моторизированном фриборде. У фриборда 6 колёс. Четыре — как у обычного скейтборда или лонгборда, и два поменьше вращающихся посередине. Именно они позволяют фрибордисту разворачиваться на 360 градусов на месте, не отрывая доску от земли, как это может делать сноубордист. Досочка оснащена двумя компактными электромоторам, которые приводят центральные малые колёса, позволяя разогнаться до 37 км/ч и подниматься на 15-градусные уклоны. Запас хода на одной зарядке — 24 км. Управляется гаджет с помощью Bluetooth-контроллера, который спортсмен держит в руке. Стоит такое чудо 1649 долларов.

Держите завораживающий таймлапс - различные растворы танцуют во времени внутри заполненного водой прозрачного аквариума. Изначально автор, фотограф Брайан Томпсон, задумывал проект как фотосет застывших во времени растворов, но в результате решил поделиться со зрителями процессом промежуточных съемок:

Для фанатов ситкомов. "Теорию большого взрыва" смотрели? Если да, то вам должна понравиться вот эта пародия. В главной роли - мопс Дуг. Пес сыграл главных героев — физиков Шелдона и Леонарда, а также их соседку Пенни. Ролик снимался на съемочной площадке сериала.

А в галерее нас ждут коты,которые захватили собачьи постельки. И очень горды собой!