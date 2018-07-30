30 июля: Fruit Ninja в реальной жизни и кулинарная книга Fallout

Доброе утро! На этой неделе уже август О_о. Чем старше мы становимся, тем быстрее пролетает лето…

Выходные получились удачными — непогода обошла Тулу стороной. Прогноз на эту рабочую неделю пока тоже довольно оптимистичный: солнце каждый день!

Взбодримся!

В швейцарских Альпах турист снял спуск на фуникулёре под самым крутым в Европе уклоном в 106 градусов. Рельсы, продолженные в 1920-х годах для строительства дамбы, в 2011 году переделали для туристических целей. Завораживающая красота:

Новости!

Tesla выпустила лимитированную коллекцию досок для серфинга за 1,5 тыс. долларов. Доска была разработана в сотрудничестве с Lost Surfboards. В описании отмечается, что для создания доски использовалось покрытие, как у машин Tesla. Вся партия уже распродана.

На Amazon открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной Fallout (называется Fallout: The Vault Dweller's Official Cookbook)! В неё входит свыше 70 тематических блюд, для которых приводятся список ингредиентов, инструкция и фотография. Книга рецептов разделена на шесть частей — по типам блюд, включая основные, закуски, десерты и напитки. Среди прочего, в ней приведены рецепты Нюка-колы, стимпака (это напиток), браминского супа и коктейля SPECIAL. Книга поступит в продажу 23 октября и по предзаказу обойдется в 21 доллар без учёта доставки.

На старой улочке прованской деревни матрица, кажется, дала сбой, и вместо нормального объемного изображения прохожие видят цветные полосы. Эту инсталляцию создали в лучших традициях глитч-арта двое немецких художников, Томас Грансейер и Томислав Топик (творческий дуэт Quintessenz). «Мы всегда стараемся создать эффект ошибки, потери. Нам нравится играть с восприятием, и часто делаем вещи, которые придают нашему аналогову миру цифровой привкус», — рассказывают художники. Инсталляция «Paradis Perdus» тоже об этом, хотя сделана она из вполне «аналоговых» предметов — проволоки, натянутой над узкой улицей, и узких отрезов разноцветной ткани. Самый мощный эффект «ошибки программы» достигается в полный штиль.

Музыкальная пауза!

Пользователь Youtube Hobson с помощью MIDI-технологии выстроил фразу Bohemian Rhapsody таким образом, чтобы она звучала как песня группы Queen! Смотрите, как здорово получилось:

Сюрприз для киноманов и фанатов компьютерных игр!

Польский каскадер Мачей Квятковский с 2007 года ставил и исполнял трюки для игр серии The Witcher («Ведьмак»). Фехтовальщик Алан Паджинский с 2015-го учил зрителей своего YouTube-канала сражаться, как Джон Сноу, и повторял ведьмачьи тренировки в реальной жизни. Мачей и Алан объединились и выпустили ролик, в котором они в образах охотников на монстров мечами рубят арбузы, яблоки и ананасы!

В галерее - подборка фото кровавой Луны и затмения со всего мира. А вам удалось увидеть это уникальное астрономическое явление?