22 февраля: «Утро» с мужским характером

Доброе утро! Ура, сегодня четвергопятница! Наш любимый день.=) Лучше только средопятница, которая будет через две недели…

О погоде на наш длинный уик-энд:

Просто одевайтесь теплей, и все будет окей. Аж стихами заговорили)

Милота дня — это канадские олени, которые соблюдают правила дорожного движения. Просто разрушение всех возможных стереотипов!

Смотрите: красиво бегут, потом останавливаются перед знаком «стоп» и смотрят по сторонам, а потом снова красиво бегут. А у нас ни один олень перед этим знаком не останавливается:

Реклама «к празднику».

Сеть супермаркетов DNS тут ооочень крупно облажалась, выпустив жутковатую рекламу ко Дню защитника Отечества. По сюжету связанных девушек вывозят в лес и заставляют закапывать подаренные носки и бритву.

В соцсетях этот ролик уже назвали «апофеозом сексизма, насилия и женоненавистничества» и пообещали никогда и ничего не покупать в этой сетке.

DNS, конечно, уже выпилила этот ролик из своих аккаунтов. Но то, что единожды попало в интернет, остается там навсегда…

Новости! Сегодня с мужским характером.

Сборная Германии привезла на Олимпиаду 3,5 тысячи литров безалкогольного пива — атлеты пьют его как изотоник. И, судя по всему, тема работает: Германия сейчас на втором месте в медальном зачете с 12 золотыми, 7 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Инициатором распития пива в команде стал преподаватель технического университета Мюнхена Йоннас Шерр, которого назначили врачом лыжной команды. В 2009 году он обнаружил, что безалкогольное пиво уменьшает воспаления и инфекции дыхательных путей — это, по его мнению, положительно сказывается на состоянии спортсменов. Исследование финансировала одна из пивных компаний.

Глава Amazon миллиардер Джефф Безос начал строить в Техасе гигантские механические часы, которые прослужат 10 тысяч лет. Он вложил в проект 42 миллиона долларов, чтобы создать «символ долгосрочного будущего человечества». 152 метра высотой, всё механическое, работает благодаря смене дневного и ночного температурных циклов, синхронизировано по солнечному полудню. Согласно сайту проекта, когда часы построят, на них смогут свободно посмотреть посетители. Однако отмечается, что это будет непросто: ближайший аэропорт находится в нескольких часах езды на машине, а чтобы добраться до конструкции нужно сначала подняться на 600 метров вверх над долиной на гору Сьерра Дьябло.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

Для тех, у кого проблемы при знакомстве с девушками: 6 марта 2018 года выходит компьютерная игра Super Seducer («Первоклассный соблазнитель») для PlayStation 4, PC и Mac. Это симулятор соблазнения девушек — уроки пикапа от компьютера, если хотите. Недаром автором проекта является Ричард Ла Руина — тренер по пикапу и автор книги «Искусство естественного обольщения: секреты успеха в отношениях с женщинами». Персонажей в симуляторе играют реальные актёры. Например, на первом уровне игроку предстоит познакомиться с девушкой на улице. На каждой стадии общения у него будет несколько вариантов того, как следует себя повести (начать свистеть, попытаться поцеловать, притвориться слепым и другие). После каждого действия игрока Руина будет давать свой комментарий, оценивая выбранные варианты. Игра включает в себя восемь часов видеоматериала, 520 различных выборов и несколько концовок. Съёмки «Соблазнителя» проходили в Минске при участии местных актёров. Средства на выпуск игры Руине удалось собрать на Kickstarter.

Танцевальная пауза!

Вы смотрели сериал «Очень странные дела»? Если да, то наверняка помните танец шерифа Хоппера.

Так вот, в конце января актер Дэвид Харбор спросил у «Гринписа», сколько ретвитов ему нужно, чтобы поехать в экспедицию к королевским пингвинам в Антарктику и станцевать им «танец Хоппера». Организация ответила, что ему необходимо 200 тысяч ретвитов. Тогда Харбор обратился к фанатам и собрал нужное число перепостов меньше, чем за 5 часов. И поехал танцевать с пингвинами! Класс:

https://t.co/29mTHvLYOA

here's a petition to create the largest protected area in the world.@Greenpeace has 1M sigs.

let's give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here's me dancing with them,

as promised.

they don't have netflix.@Greenpeace? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr