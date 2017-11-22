22 ноября: Ангелы в Шанхае и пирожное за 130 тысяч рублей

Всем привет! Опять утро?..

Милота дня.

В сиднейском зоопарке Таронга на Хэллоуин, который отмечается 31 октября, родился очень редкий черный носорог. 21 ноября детеныша впервые показали посетителям. Носорог живет в вольере со своей матерью по кличке Бахита; он любит играть в грязи и бегать под дождем:

Рекорд + красота!

В 2016 году британская компания ER Productions установила неофициальный рекорд, проведя самое большое лазерное шоу в Милане (используя более 220 лазеров). На прошлых выходных, празднуя десятилетие в бизнесе, компания побила собственный рекорд, организовав лазер-шоу с использованием 314 лазеров в Лас-Вегасе.

Хотя само шоу продлилось 30 минут, рекорд был установлен в последние семь минут, когда одновременно были включены 314 лазеров, производя 1 377 ватт мощности лазерного излучения.

Сообщается, что на организацию шоу потребовалось 72 часа; специалисты использовали 12 тонн оборудования стоимостью около 3,4 млн долларов, в том числе 11-километровый кабель. При этом была установлена и специальная ограничительная стена 100 на 15 метров, которая препятствовала проникновению лазерных лучей в ближайший аэропорт — Международный аэропорт Мак-Карран.

Время новостей.

Пирожное со свадьбы Дональда Трампа продали на аукционе за 2240 долларов (133 тысячи рублей). Важное замечание: последний раз Трамп женился 12 ЛЕТ НАЗАД. То есть пироженка уже как бы непригодна, засохшая вся. Но ценна как память. Пирожные дарили гостям. И вот один ушлый господин (или госпожа) решил: не буду есть, а лучше сохраню и продам через 12 лет за баснословные деньги. Есть у человека предпринимательская жилка! Трюфельное пирожное с розочкой из крема наверху выглядит как основной свадебный торт Трампов в миниатюре. Сам торт весил девяносто килограммов, в нем было семь ярусов. Он обошелся паре в 50 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей), однако, как отмечает Fox news Insider, гости его не ели, потому что в нем было слишком много проволоки, из которой состоял каркас исполинского торта.

Звезда Голливуда Ким Кардашьян выпустила мобильное приложение для поиска одежды. Называется Screenshop. Работает по принципу Shazam: вы загружаете фотографию вещи, а система предлагает вам похожие варианты, причем в разных ценовых диапазонах. Вы смотрите, есть ли что-то подходящее, и можете сразу перейти на сайт выбранного интернет-магазина для покупки. С помощью Screenshop можно легко копировать звездные образы! Сейчас приложение можно скачать в AppStore и Google Play.

Дизайнер из Голландии Элис Блейтон придумала "капсулы для интровертов". В ходе Dutch Design Week она представила свой проект Monade Capsule, представляющий собой небольшие кабины для отдыха от перегруженной окружающей среды. Предполагается, что кабину можно разместить на крыше здания таким образом, чтобы она свешивалась над улицей и давала новый ракурс на привычный урбанистический пейзаж. Хотели бы повисеть к такой?

Музыкальная пауза.

Вчера мы любовались на выступление Пинк на American Music Awards. А сегодня обратим внимание на обладателя главной награды: "Артистом года" стал Бруно Марс!

В этой номинации премию также оспаривали диджей-дуэт The Chainsmokers, канадец Дрейк, американский рэпер Кендрик Ламар и британский автор-исполнитель Эд Ширан.

В галерее - моменты с шоу Victoria's Secret в Шанхае. Можно зацикливать и смотреть вечно!.. Ангелы!!! И видео для хорошего настроения: