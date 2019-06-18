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Утро в Туле
18 июня: министр в образе котика, цензура в сети и молодая София Коппола

18 июня: министр в образе котика, цензура в сети и молодая София Коппола

Доброе утро! Если утром тяжело открыть глаза начните день с зарядки.

 

За окном сегодня дождик и облачно.

 

Начнем день с залипательного видео.

 

А теперь к новостям.

Пакистанский министр случайно провел пресс-конференцию в образе кота.  Конфуз случился во время трансляции в «Фейсбуке» из-за фильтра с кошачьей мордой и усами, который периодически появлялся на лицах участников.

Люди, сидящие в кадре, даже не подозревали о происходящем и продолжали обсуждать серьезные вопросы с милым выражение кошачьих мордашек.  На интересное зрелище обратили внимание мировые СМИ и многочисленные пользователи интернета.

 

Искусственный интеллект научился цензуре. Нейросеть в игре Quick, Draw! распознает изображения пенисов и стирает их.  Стирая рисунок, алгоритм предупреждает о том что пользователь зашел слишком далеко в своих выражениях. Таким образом голландская компания создатель этого алгоритма хочет обратить внимание на проблему цензуры, которую технологические корпорации устанавливают в соцсетях.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим  ретро клип с сюжетом о спортивной гимнастике группы The Chemical Brothers. В главной роли - молодая София Коппола.

 

В галерее сегодня картинки из профиля иллюстратора Андхики Муксина в  Instagram. Художник решил пофантазировать, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы они вели свой блог в Instagram.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +6
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