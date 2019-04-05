5 апреля: Собаки-лимузины, кошки-многоножки и волшебный спирт

Доброе утро! Всех с пятницей!!!

Первые выходные апреля будут спортивными и веселыми, ведь нас ждут фестиваль КВН и всемирный день здоровья. И еще много чего интересного: подробно обо всех событиях предстоящего уик-энда — в специальном обзоре Myslo!

Погода, увы, не порадует. Но судя по прогнозу на будущую неделю, именно на этих выходных ожидается ажиотаж в шиномонтажах. А вы свои авто уже переобули?

Начнем это утро с очень «пятничного» изобретения.

Команда британских химиков создала синтетический спирт под названием Alcarelle, который не вызывает похмелья!

Инновационный алкоголь должен появиться в продаже уже в ближайшие пять лет. Поэтому ждать осталось не так уж и долго!

Скорее всего, Alcarelle будет представлять собой пищевую добавку или специальный ингредиент, который будет добавляться в напитки. На данный момент команда химиков работает над улучшением его вкуса, потому что, по словам профессора, он сейчас не очень приятный. Кроме того, беспохмельному спирту еще придется пройти тестирование на безопасность и необходимую сертификацию. Однако уже сегодня продегустировать разработку можно в лаборатории. Будете в Британии, не упустите возможность!

Позалипаем?

Шикарное слоу-мо видео с камерой, вращающейся на 360 градусов вокруг сцены. Оторваться невозможно (и не нужно!):

Новости! Сегодня с просторов нашей Родины.

В Сочи на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке постелили футбольное поле из переработанных пластиковых стаканчиков, использованных во время ЧМ-2018. Всего на это ушло около 50 000 пивных стаканов общим весом 2,5 тонны. После презентации на новом поле сыграли команды, состоящие из сотрудников стадиона «Фишт» и администрации Адлерского района Сочи. В составе одной из команд на поле вышел итальянский защитник Марко Матерацци. Позже поле планируют перевезти и уложить в Волгоградской области, где на нём смогут играть все желающие. Цвет у газона очень непривычный:

Сервис по доставке готовой еды Delivery Club и «Кухня на районе» запустили совместное меню по мотивам «Игры престолов». «Меню двух стихий» доступно в приложении и на сайте Delivery Club. В него входят такие позиции, как, например, «северный завтрак», «грибочки для полумужа», «лимонное печенье от пташки» или «коктейль за стеной». При создании меню авторы опирались на любимую еду персонажей сериала и кухни, типичные для различных регионов Вестероса. Приятного аппетита!

И новости из культурной столицы. Еще в январе жительница Санкт-Петербурга обратилась к коммунальщикам с заявлением-требованием убрать лед на ее остановке. А в апреле получила от них ответ: все готово, льда больше нет! И даже фото приложили (чуть ниже — было/стало). Отличная тактика. Иногда стоит просто притормозить и подождать — и проблема рассосется сама собой:

Музыкальная пауза!

Рэпер ST попал в «Книгу рекордов России» за самое длительное онлайн-выступление в нашей стране: музыкант в течение 24 часов в прямом эфире (концерт транслировался в его сообщество в ВК) по кругу читал свои треки. Запись трансляции набрала более семи миллионов просмотров!

На видео — последние 40 минут этого шоу. А для тех, у кого хватит сил дослушать и досмотреть (чур не перематывать, и так не 24 часа, а всего 40 минут!!!), бонус: официальное заявление представителя Книги рекордов России:

Киноманы, кто о чем — а мы все про «Игру престолов»!

Вышел промо-ролик телешоу Saturday Night Live, в котором резидентка шоу Лесли Джонс — большая фанатка «Игры престолов» — повторила любимые сцены из сериала вместе с актером Китом Харингтоном. В несколько своеобразном и… хм… бюджетном, что ли, стиле. Например, встречу Джона Сноу и Дейнерис и знаменитое «позорное шествие» Серсеи. Звезду закидали не камнями, а пончиками. Кажется, что это не так уж и страшно и даже вкусно, но Кит всё равно не выглядит счастливым:

В галерее сегодня предлагаем от души посмеяться над панорамными снимками, главными героями которых нежданно-негаданно стали животные. Встречайте — собаки-лимузины, кошки-многоножки и другие чудища. Хорошего вам настроения на весь уик-энд!