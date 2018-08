3 августа: Альф, глэмпинг и роботы-художники

Доброе утро! С пятницей нас всех!

Уже решили, как проведете первые выходные августа? Если с планами еще не определились, загляните в наш обзор интересных событий этого уик-энда. День пряника, разные фестивали, пенная вечеринка, «белые киты»… Выбирайте!

Погоду, кстати, обещают прекрасную. Ловим момент!

Новый мем!

Причем, что интересно, не интернет-мем, а, если так можно выразится, «офлайн-мем».

20 июля фанат Бритни Спирс очень громко крикнул во время концерта: «Кто это?!». Акция была четко спланирована: это было начало песни «Gimme More», и через секунду певица произнесла свое коронное: «It?s Britney, bitch» («Это Бритни, сука»), как бы отвечая на вопрос из зала.

И теперь все стали так кричать на концертах Бритни! Ей, похоже, нравится. Вот, смотрите:

Добавим красоты этому утру.

Российский режиссер Георгий Тарасов снял мини-фильм о своем путешествии в Индию на обычный айфон.

«Всё начиналось с того, что я просто фотографировал на айфон. А потом мы решили, что можно попробовать снять что-то крутое на айфон и доказать, что это можно сделать качественно. Оказалось, что нужно просто немного постараться, и телефон будет творить чудеса».

Новости!

С 17 по 25 августа в Москве на парковке ТЦ «Авиапарк» будет работать глэмпинг — вид кемпинга, который совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы. Палаточный городок состоит из десяти палаток-шатров с зоной отдыха, охраной и ресепшен. Клиентам предоставят доступ к раздельным душевым и туалетам. В стоимость проживания включен завтрак, уборка, Wi-Fi, парковка, гладильная комната и фен. В одной палатке могут разместиться до трех человек — двое взрослых и ребенок. Внутри, помимо спального места, есть комод, вентилятор, розетки и отопление. Зону отдыха оборудуют шезлонгами и пуфами, настольным футболом и столом для пинг-понга. Гости глэмпинга также смогут бесплатно посещать фитнес-клуб. Рядом с палатками появится поп-ап-студия стрит-арта. Под кураторством городского пространства «Хлебозавод» художники Василий Grino и Иван Tame оформят цилиндрический арт-объект. Позже инсталляция украсит зону центрального атриума торгового центра. «Проект получил название Moscow Escape и на восемь дней станет идеальным местом, чтобы перезагрузиться: у гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы», — рассказал креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук. Палатки можно арендовать через интернет-сервис Airbnb. Стоимость одной ночи для троих человек составит 6 тысяч рублей. В цену также входит завтрак: на выбор предлагается одно блюдо и напиток.

Британский скульптор Алекс Чиннек создал необычный арт-объект — «дом на застежке» под названием Open to the public (англ. «открытый общественности»). Он находится в городе Эшфорд, графство Кент, Англия. Объект создает иллюзию ветхого офисного здания 1960-х годов, на двух фасадах которого — молнии-застежки. Последние несколько «расстегнуты», так что частично видно, что находится внутри дома. Вертикальная «застежка» в длину достигает примерно восьми метров, горизонтальная — около 15. На создание арт-объекта ушло девять недель; в процессе участвовала команда специалистов, в том числе плотники, маляры, инженеры-проектировщики и литейщики. Open to the public — временный арт-объект, однако как долго он будет существовать, неизвестно.

Кемеровский полицейский написал чудесный во всех отношениях рапорт о том, почему не провёл профилактическую беседу с собакой. Тут слова излишни, вот, читайте документ:

Музыкальная пауза! Клубная — в честь пятницы.

Журнал Forbes назвал самых богатых диджеев 2018 года. В шестой раз подряд первое место занял британец Кельвин Харрис. Выступления, новые треки и продюсерские проекты принесли артисту 48 миллионов долларов!

На втором месте расположился американский дуэт The Chainsmokers, заработавший 45,5 миллионов.

Третьим стал Tiesto с доходом в 33 миллиона.

В топ-10 также попали Steve Aoki, Marshmello, Zedd, Diplo, David Guetta, Kaskade и Martin Garrix.

Новость для фанатов сериалов из 90-х.

Студия Warner Bros. решила перезапустить сериал «Альф»!

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Variety. Собеседники издания отмечают, что проект находится на ранней стадии разработки и еще не получил сценариста. Ожидается, что действие сериала развернется в настоящем времени, а Альф снова вернется на Землю.

Напомним, оригинальный сериал вышел в 1986 году. Шоу рассказывает о семье, которая приютила у себя дома пришельца Альфа (от Alien Life Form — «инопланетная форма жизни»). В сериале было 4 сезона, однако он и за это короткое время успел стать культовым.

Отличная сцена из сериала:

Очень подходит к пятнице, как вы считаете?)

В галерее — работы художников-роботов c конкурса RobotArt 2018.