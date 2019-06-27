27 июня: химчистка одуванчиками и запуск стиральной машинки с помощью голоса

ожниДоброе утро! Всем сил и вдохновения, до конца недели осталось чуть-чуть.

Дождик все не прекращается.

Благодаря исследователям из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, три серых тюленя научились подражать звукам и даже петь песни. На видеоролике животные исполняют Twinkle, Twinkle, Little Star и тему из « Звездных войн».

На кадрах видно как внимательно тюлени слушают и повторяют звуки, издавая гул, похожий на детский голос.

А теперь к новостям.

Осенью в России появятся стиральные машинки с голосовой системой управления. На днях компания Haier Europe представила «умную» стиральную машину Hoover AXI.

Машинка выполняет голосовые команды и оснащена интеллектуальными функциями, в том числе системой автоматического дозирования моющих средств. Машинка сама распознает тип ткани и загрязнения и автоматически выбирает режим стирки. Для взаимодействия с устройством можно использовать и фирменное мобильное приложение Wizard или голосовой ассистент Google Assistant.

А вы знали, что чистку дивана можно выполнить с помощью одуванчиков? Пользователи Reddit всерьез начали обсуждать этот способ после одного забавного случая. Один из пользователей рассказал, что у него на улице стоит диван, на котором он любит отдыхать, но крайне редко протирает его от уличной пыли.

Недавно на диван попала семянка одуванчика и пролежала там неделю. На месте семянки образовалась темное чистое пятно без пыли, оказалось, что под воздействием ветра одуванчик крутился вокруг своей оси и стирал всю пыль. Теперь пользователи социальной сети гадают, сколько же одуванчиков потребуется, чтобы очистить весь диван?

В качестве музыкальной паузы сегодня посмотрим новый яркий энергичный клип Анны Седоковой на песню «Яжемать!».

В галерее сегодня забавные зарисовки художницы из Ессентуков, которая пофантазировала, как бы выглядели сказочные принцессы будь они современными модницами.

