27 июня: химчистка одуванчиками и запуск стиральной машинки с помощью голоса
ожниДоброе утро! Всем сил и вдохновения, до конца недели осталось чуть-чуть.
Дождик все не прекращается.
Благодаря исследователям из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, три серых тюленя научились подражать звукам и даже петь песни. На видеоролике животные исполняют Twinkle, Twinkle, Little Star и тему из « Звездных войн».
На кадрах видно как внимательно тюлени слушают и повторяют звуки, издавая гул, похожий на детский голос.
А теперь к новостям.
Осенью в России появятся стиральные машинки с голосовой системой управления. На днях компания Haier Europe представила «умную» стиральную машину Hoover AXI.
Машинка выполняет голосовые команды и оснащена интеллектуальными функциями, в том числе системой автоматического дозирования моющих средств. Машинка сама распознает тип ткани и загрязнения и автоматически выбирает режим стирки. Для взаимодействия с устройством можно использовать и фирменное мобильное приложение Wizard или голосовой ассистент Google Assistant.
А вы знали, что чистку дивана можно выполнить с помощью одуванчиков? Пользователи Reddit всерьез начали обсуждать этот способ после одного забавного случая. Один из пользователей рассказал, что у него на улице стоит диван, на котором он любит отдыхать, но крайне редко протирает его от уличной пыли.
Недавно на диван попала семянка одуванчика и пролежала там неделю. На месте семянки образовалась темное чистое пятно без пыли, оказалось, что под воздействием ветра одуванчик крутился вокруг своей оси и стирал всю пыль. Теперь пользователи социальной сети гадают, сколько же одуванчиков потребуется, чтобы очистить весь диван?
В качестве музыкальной паузы сегодня посмотрим новый яркий энергичный клип Анны Седоковой на песню «Яжемать!».
В галерее сегодня забавные зарисовки художницы из Ессентуков, которая пофантазировала, как бы выглядели сказочные принцессы будь они современными модницами.