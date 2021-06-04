4 июня: новая игрушка антистресс – снаперс и очень красивые видео с жонглированием

Доброе утро! Вот так незаметно подкралась пятница. Заряжаемся позитивом на предстоящие выходные с помощью хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле ясно и до +20 градусов. В субботу облачно с прояснениями, воздух прогреется до +19 градусов. А в воскресенье обещают кратковременные дожди, и температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Поспевать за трендами сейчас становится всё сложнее, ведь новенькие интересности появляются чуть ли не ежедневно. А с помощью соцсетей люди узнают о них уже на следующий день. Но не расстраивайтесь — для того чтобы рассказывать вам о главных трендах, существуем мы! Сегодня на повестке дня у нас снаперс — новая игрушка-антистресс, которая покоряет пользователей сети своим чпоканьем.

Если вы не успеваете за модой из TikTok и других социальных сетей, то мы кратко расскажем вам, что тут к чему. Недавно в сети стали популярны игрушки поп-ит и симпл-димпл. Они предназначены снимать стресс — нужно всего лишь лопать кружочки и постигать дзен. Постепенно эти предметы захватили соцсети и даже превратились в мем. Но не успела сойти волна их популярности, как на горизонте появился новый герой — снаперс.

Снаперс, он же снапер, он же Snapperz, — это игрушка-антистресс. Не стоит путать его со снайперами или сапёрами. Снаперс выглядит как небольшой эспандер с присосками внутри. Если сжать снаперс в ладони, то присоски прилипнут друг к другу, а потом отлипнут с характерным звуком. Игрушка нужна, чтобы снимать стресс, — если вертеть ее в руках или играть с присосками, то можно отвлечься от негатива. К тому же снаперсом можно немного накачать мышцы — по своему действию он очень похож на эспандер.

Первые снаперсы появились еще в 2020 году благодаря компании ToySmith, но их популярность стала расти только сейчас. Возможно, дело в увлечении пользователей сети другими игрушками, снимающими стресс.

Последний альбом Эрла Симмонса напичкан звездными гостями (от Джей Зи и Нэса до Алиши Кис с Боно) и старыми сэмплами. Например, трек со Снуп Доггом выстроен на классической Sexual Healing Марвина Гэя. Именно его мы сегодня и слушаем: DMX – Take Control.

Тейлор Гленн — жонглер из Солт-Лейк-Сити. Под псевдонимом Taylor Tries («Тейлор пытается») она ведет ютью-канал, тикток и инстаграм.

Там она делится со своими подписчиками собственными тренировками по жонглированию, а также небольшими мастер-классами для новичков.

И это идеальный расслабляющий и отвлекающий контент, который можно найти в пятницу. Наслаждайтесь!

Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот. Ведь отсутствие дома такого питомца прямо влияет на уровень радости в организме человека. Ну а если завести питомца у вас никак не получается, то попробуйте использовать в качестве лечения грусти просмотр фотографий забавных котиков. Их дурашливый внешний вид работает чуть ли не лучше всяких лекарств.

Хорошего дня и позитивного настроения!