7 июля: Бюджетные американские горки и жук-художник

Доброе утро! Ура, пятница! Расслабон совсем скоро.

Пора бы уже определиться с планами на выходные. Нас ждут экстремальный отдых, чтение вслух, Дина Рубина, фестиваль филимоновской игрушки и многое другое. Подробно и обстоятельно обо всем — в нашем специальном обзоре. Выбирай — не хочу!

Погода не очень порадует, но мы к этому уже привыкли, правда? Можно гордо говорить: «Зато не жарища и есть чем дышать!»

Начнем утро с позитива! Супер-подборка самых умных и послушных собак. Свеженькая!

А теперь экстрим. Сегодня бюджетный)))

Пользователь YouTube под ником KentuckyFriedIdiot «свозил дочь в Диснейуорлд» при помощи ролика с американскими горками, пластмассового контейнера и собственных рук. В комментарии мужчина написал, поездка в «Диснейуорлд» чересчур дорогая, так что он придумал версию подешевле:

Папы, это ж отличная идея и суперская экономия семейного бюджета! Берем на заметку! Вместо аллеи аттракционов в парке - телик и пластиковый ящик из ИКЕА!

Новости!

Начнем с очень пятничного известия. Британская школьница пришла на выпускной с огромной флягой, выдав ее за сумочку-клатч. И НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ! Ну, кроме сотен тысяч пользователей интернета, конечно) Просто гениально:

Российская компания CD Land выкупила права на использование бренда «Ждун»! Планирует перепродавать бренд крупным компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию. Уже есть идея от одной из ведущих коммерческих мультипликационных компаний снять мультик со Ждуном (поди, в «Маша и медведь» засветится? или в «Смешариках»?). Кроме того, на мем претендуют футбольные организации (пока неизвестно, какие именно), которые «признали Ждуна альтернативным футбольным символом» и «символом болельщиков» чемпионата мира по футболу 2018 года. А еще он может стать символом болельщиков тульского «Арсенала» — мы же всегда ждем от наших ребят свершений!

И немного высоких технологий. Тротуар на улице Bird Street в Лондоне вымостили плиткой, которая вырабатывает электричество, когда по ней ходят. Подробно технология не описывается, но компания-производитель такой плитки сообщила, что электричество вырабатывается за счёт магнитов и катушек. Каждый шаг по дорожке на Bird Street площадью в

10 кв.м создаёт количество электроэнергии, которым можно осветить тротуар и проигрывать с его помощью аудиозаписи из стоящих рядом колонок. Плитка, которой вымощена Bird Street, еще и раздаёт Bluetooth-сигнал. Подключившись, пешеходы могут скачать бонусы. положенные им за пользование дорожкой, или ознакомиться со статистикой шагов и выработки электроэнергии.

Минутка рекламы. Горнолыжный курорт и здравница Буковель, расположенная на Западной Украине, сняла туристическую рекламу на английском языке с призывом посетить данный край.

По сюжету ролика, главный герой в образе местного жителя на ломаном английском предлагает «попробовать» традиционные забавы: пойти на сенокос, попробовать брынзу, покататься на повозке или просто расслабиться.

«Нет планов на лето? Приезжайте в Буковель!», — говорит мужчина.

Просто шик.

Новость из мира искусства. Жук-олень по кличке Спайк покоряет твиттер своими художественными способностями. В реализации ему помогает хозяйка: она крепит фломастер на рогах жука, чтобы за ним оставался цветной след.

he's back, and improving his form.

good luck! pic.twitter.com/6v0CpdJVQP — Spike the Beetle (@SpikeTheBeetle) 4 июля 2017 г.

Шок: Хозяйка Спайка уже начала продавать его картины: она опубликовала объявление на eBay и попросила 90 долларов (около 5 тысяч рублей) за одно произведение. О_о

И еще капельку художеств. В галерее - полотно годовалой девочки. Родители сделали аж два таких - на белом и черном фоне. Повесят в спальне малышки. Маленький Пикассо!