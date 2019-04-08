8 апреля: Вестерос из печенья и самая подходящая музыка для рукоделия

Всем привет! Очередной понедельник — почему они всегда так быстро после пятницы наступают?..)

О погоде на рабочую неделю. Можно нам всем внеплановый выходной во вторник? Ну или хотя бы с работы уйти пораньше?

Одолел авитаминоз? Тяжело просыпаться по утрам?

Есть идея — запланируйте поездку в Москву 20−21 апреля — в это время там состоится кофейный фестиваль, в котором примут участие более 80 проектов, из которых 15 кофеен и 12 обжарщиков!

Посетители смогут попробовать разнообразные авторские напитки, купить зерна для заваривания кофе дома, а также специальное оборудование для приготовления напитка. На фестивале пройдут бесплатные образовательные семинары и мастер-классы, на которых расскажут, как именно подбирать кофе, заваривать зерно, создавать рисунки на молочной пенке и многое другое.

Также на Московском кофейном фестивале пройдут четыре соревнования для профессионалов кофейной индустрии за звание «Лучшей кофейни России».

19 апреля фестиваль будет открыт только для прессы, а 20 и 21 — для всех желающих. Прийти можно с 10.00 до 20.00.

Для всех, кто увлечен съемками видео.

В Adobe After Effects теперь можно удалить ненужные объекты с видео при помощи нейросетей. Для этого достаточно буквально нескольких кликов — так же просто, как и с фото в фотошопе! Применение магии в реальной жизни:

Переходим к новостям.

Аргентинская компания Tulipán, производящая интимные товары, представила упаковку с презервативами, которую можно открыть только вдвоем (одновременно нажав на 8 кнопок — то есть в четыре руки). Разработка называется «Удовольствие по согласию». «Эту упаковку так же просто открыть, как и понять, что если человек не дал согласия — значит это отказ» — пишет компания в своем твиттере. Компания бесплатно распространяла «презервативы согласия» ограниченным тиражом в барах и на мероприятиях в Буэнос-Айресе. По словам представителей Tulipán, идею встретили с похвалой и одобрением. Позже компания планирует запустить упаковку в продажу, но партия будет ограничена.

В Финляндии этим летом пройдёт первый чемпионат мира по вязанию под хэви-метал. Мероприятие состоится 11 июля в городе Йоэнсуу, который находится недалеко от границы с российской Карелией. Почему такой странный чемпионат? Дело в том, что в Финляндии на каждые 100 тысяч населения приходится 50 хэви-метал-групп, и число любителей рукоделия тоже достаточно велико, поэтому организаторы нового ЧМ решили объединить два популярных хобби. «В обоих случаях ты создаёшь что-то крутое руками!» — объясняют они. По задумке организаторов, вязальщик становится частью рок-группы и показывает своё мастерство под звуки гитарных рифов. Принять участие может любой желающий — для этого до 31 мая нужно отправить свой видеоклип под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. 15 лучших пригласят на шоу-финал в Йоэнсуу.

И завершим наш выпуск хороших новостей историей, которая произошла в Тюмени. Местная семейная пара перевезла к себе одного из родителей и продала освободившуюся квартиру. Деньги от продажи недвижимости (по некоторым данным, несколько миллионов) хранили незамысловато — дома, в пакете. Ну и дальше по классике: во время уборки случайно перепутали его с мусорным пакетом и выбросили на помойку. Вовремя спохватившись, супруги поехали на местный мусоросортировочный завод и рассказали работягам про свой случай. Те откликнулись и любезно разрешили им покопаться в мусоре. И, перелопатив 12 тонн отходов, пара таки нашла деньги! Вот что значит мотивация. Ну и идиотизм)

Музыкальная пауза!

Последнее время в интернете дико бомбит песня «На заре» группы «Альянс», которая была записана еще в 1987 году — 32 года назад. Началось всё с того, что в новогоднем эпизоде программы «Вечерний Ургант» под названием «Голубой Ургант» песню «На заре» перепела Монеточка.

В марте 2019 года к композиции нежданно-негаданно пришла мировая известность. Пользователи соцсетей и Reddit нашли запись песни «На заре» с телемоста «Москва — Ленинград» 1987 года. Треку сделали английские субтитры, а в комментариях группу стали прославлять как яркого представителя «советского синти-попа». А в апреле запись с телемоста стали публиковать англоязычные развлекательные СМИ.

На волне популярности участник группы «Альянс» Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип на эту песню. Он тоже был снят в 1987 году, но восстановлен только сейчас. И сразу столько народу побежало его смотреть, что сервис заблокировал канал — по всей видимости, искусственный интеллект принял это за накрутку. Впрочем, клип всё ещё можно посмотреть на YouTube. Режиссёр Михаил Макаренков загрузил копию на свой канал (ролик не воспроизводится на других сайтах).

Ребята, ровно через неделю выйдет первая серия заключительного сезона «Игры престолов»! И, конечно, в сети продолжается хайп на эту тему.

Как вам, например, вот такая реклама «самых эпичных печенек всех времен и народов» от Oreo?)

Недавно в швейцарском кантоне Вале температура опустилась до нуля градусов, под угрозой оказались плантации абрикосовых деревьев. Чтобы бутоны продержались до оттепели, местные фермеры решили их искусственно заморозить, а почву, наоборот, прогревать. И смотрите, что из этого вышло: