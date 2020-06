22 июня: паб для сусликов и превращение российских музыкантов в еду

Доброе утро! Восстанавливаем режим после выходных с помощью хороших новостей. Поехали!

Давайте посмотрим, какую погоду синоптики предсказывают на сегодня. Облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +23 градусов.

В Красноярском парке «Остров Татышев» состоялось открытие необычного кафе. В Татышев-парке открыли первый суслячий паб.

Такои? подарок сусликам в честь Дня города Красноярска, негласным символом которого стали эти чудо-зверьки, сделал молоде?жныи? «Центр технического проектирования». Об этом сообщили в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы думаем, что этот подарок для всех нас и сусликов очень ценныи? — прямо на крыше милого домика горожане смогут увидеть, чем деи?ствительно можно кормить его посетителеи?, а от каких угощении? необходимо воздержаться», — написано на странице сообщества.

Девушек с гитарами много, но лишь единицы умеют создавать магию и высекать искры. 25-летняя певица из Лос-Анджелеса, известная также по проектам Boygenuis и Better Oblivion Community Center, написала удивительно точный по эмоциям, одновременно апокалиптический и духоподъемный гимн времени. Рефрен «The End Is Here» как закономерный и неизбежный итог 2020 года, за которым уже нечего бояться. Смерти нет, есть только ветер. Слушаем Phoebe Bridgers - «I Know The End».

Твиттер опять сошел с ума. Кому-то взбрело в голову рисовать дурацкие мемы с российскими музыкантами в виде еды. Так, Валерий Меладзе стал Мармеладзе, Григорий Лепс — Желепсом, Леонид Агутин — Агушиным, и понеслось… Получилось ве-ли-ко-леп-но!

Пользователь Twitter по имени Альфи Дей поделился крутым снимком ежевики на различных стадиях ее созревания. «У ежевики классный жизненный цикл, вам не кажется?» — именно так парень подписал пост, набравший более 1,2 млн лайков. Множество людей в комментариях согласились с ним и поделились подобными изображениями ягод, листьев и цветков от их рождения до увядания.

Собрали для вас фотографии в нашей галерее, которые напоминают, что красота природы может уместиться на вашей ладони.

Хорошего дня и не болейте!