22 июня: паб для сусликов и превращение российских музыкантов в еду
Доброе утро! Восстанавливаем режим после выходных с помощью хороших новостей. Поехали!
Давайте посмотрим, какую погоду синоптики предсказывают на сегодня. Облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +23 градусов.
В Красноярском парке «Остров Татышев» состоялось открытие необычного кафе. В Татышев-парке открыли первый суслячий паб.
Такои? подарок сусликам в честь Дня города Красноярска, негласным символом которого стали эти чудо-зверьки, сделал молоде?жныи? «Центр технического проектирования». Об этом сообщили в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы думаем, что этот подарок для всех нас и сусликов очень ценныи? — прямо на крыше милого домика горожане смогут увидеть, чем деи?ствительно можно кормить его посетителеи?, а от каких угощении? необходимо воздержаться», — написано на странице сообщества.
Девушек с гитарами много, но лишь единицы умеют создавать магию и высекать искры. 25-летняя певица из Лос-Анджелеса, известная также по проектам Boygenuis и Better Oblivion Community Center, написала удивительно точный по эмоциям, одновременно апокалиптический и духоподъемный гимн времени. Рефрен «The End Is Here» как закономерный и неизбежный итог 2020 года, за которым уже нечего бояться. Смерти нет, есть только ветер. Слушаем Phoebe Bridgers - «I Know The End».
Твиттер опять сошел с ума. Кому-то взбрело в голову рисовать дурацкие мемы с российскими музыкантами в виде еды. Так, Валерий Меладзе стал Мармеладзе, Григорий Лепс — Желепсом, Леонид Агутин — Агушиным, и понеслось… Получилось ве-ли-ко-леп-но!
никто:абсолютно никто:актуальная тема в россии: мармеладзе pic.twitter.com/fK4JXdkSvF— карамельный пончик?? (@awful000) June 20, 2020
Ротатуй, агушин, желепс и мармеладзе как же я обожаю славянский юмор pic.twitter.com/ffcgi8MtX6— мишу опять забыли. ???? (@ododecembriste) June 20, 2020
pic.twitter.com/V9anV6xdGE— ?Сырковый Масон??? (@surok_mason) June 20, 2020
Все эти ваши Мармеладзе, Колбасковы и Желепсы существуют только ради этого:Поперечница! pic.twitter.com/vHIt9xKmwY— Скулеж Побитой Псины (@pie_withnothing) June 20, 2020
А я все никак не успокоюсь, поэтому в дополнение к мармеладзе, Максу коржу и Диме Билайну представляю вам Ксению Собчакчак: pic.twitter.com/zHXQ2FtTn7— ??Ведьма Жареной Картошки?? (@prostoKartoha) June 21, 2020
Пользователь Twitter по имени Альфи Дей поделился крутым снимком ежевики на различных стадиях ее созревания. «У ежевики классный жизненный цикл, вам не кажется?» — именно так парень подписал пост, набравший более 1,2 млн лайков. Множество людей в комментариях согласились с ним и поделились подобными изображениями ягод, листьев и цветков от их рождения до увядания.
Собрали для вас фотографии в нашей галерее, которые напоминают, что красота природы может уместиться на вашей ладони.
Хорошего дня и не болейте!