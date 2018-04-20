20 апреля: Без шести понедельников лето!

Доброе утро! Ура, пятницааа!

Как обычно, идеи для нескучных дрыходных выходных - в нашей подборке самых интересных событий уик-энда:

И пару слов о погоде. Увы, ничего хорошего от синоптиков мы и не ждали:

А ну и что. Зато лето скоро! =Р

Очень "пятничное" открытие:

Ученые подсчитали оптимальную норму алкоголя, которая не причиняет вреда здоровью.

Вывод такой: рекомендуемая норма потребления алкоголя без вреда для здоровья должна быть снижена минимум до 100 граммов этилового спирта в неделю.

Отметим, что нормы допустимого потребления алкоголя варьируются в зависимости от рекомендаций здравоохранительных учреждений в отдельных странах. Например, в прошлом году Минздрав России установил, что без вреда для здоровья взрослому мужчине можно выпивать до 210 граммов спирта в неделю, а небеременной женщине — 140 граммов (в одном литре пива крепостью 4,5 градусов, например, содержится около 40 граммов этилового спирта). В США рекомендуемая дозировка чуть меньше: взрослому мужчине можно потреблять до 196 граммов спирта в неделю.

Поиграем?

Итак, перед вами - оптическая иллюзия. Видите вот эту вот размытую "акварельную" картинку? Отлично. А теперь всматривайтесь в нее, не уводя глаз в сторону и не моргая. И вы увидите, как это место станет полностью белым!

Обычно для того, чтобы картинка полностью исчезла, требуется не больше минуты.

Научные издания объяснили оптическую иллюзию эффектом Трокслера — по имени швейцарского врача и философа Игната Трокслера. Если кратко, человеческий мозг способен игнорировать сигналы рецепторов, если взгляд сфокусирован на чём-то продолжительное время — то есть визуальная сцена не меняется. Когда периферийные детали размыты, они исчезают ещё быстрее.

Новости!

На картах Google появилась «достопримечательность» Новосибирска: дорожная яма. У нее пять звезд: пользователи отмечают «прекрасный вид» достопримечательности, ее «русский дух» и «несгибаемый характер». Увы, сейчас необычную достопримечательность с карты уже почистили (интересно, а с дороги тоже убрали?), но некоторые отзывы остались в интернете на века:

«Прелестное, волшебное место! На ее берегу так романтично встречать рассвет или провожать взглядом уходящее за горизонт солнце, глядя на размеренно плавающих уток и лебедей, в компании с любимой девушкой и бутылочкой коллекционного вина. Рекомендую обязательно посетить ее каждому гостю города!»

Ученые из Наньянского технологического университета, который находится в Сингапуре, научили роботов собирать стул из IKEA. Две роборуки со встроенными 3D-камерами самостоятельно находили крепежи, вставляли их в пазы и соединяли части стула. Весь процесс занял у роботов 20 минут: 9 минут они потратили на сбор каркаса и 11 минут на поиск деталей и координацию действий. Ну наконец-то!

В Швейцарии создали экзоскелет для управления дроном «максимально естественным способом». Для этого нужно расправить руки как крылья и наклонять тело в разные стороны. Примерно как изображать самолет в детстве:

Музыкальная пауза!

Журнал People назвал самую красивую девушку в мире. В этом году журналисты решили, что это Pink!

«Когда мне сообщили эту новость, то я громко рассмеялась. Я даже почувствовала себя красивее. Если честно, моя сильная черта — это чувство юмора... В красоте нет ничего плохого. Она бывает внешняя, бывает внутренняя. Главное, что вы сами под этим подразумеваете», — пошутила Pink.

Отметим, что журналисты People каждый год называют самых красивых, по их мнению, знаменитостей. И всегда подчеркивают, что это не конкурс красоты, поэтому номинацию они присваивают не только за внешность, но и за характер, а также личные качества.

Ну а раз в этом году Pink самая красивая, то пусть ее песни станут саундтреком нашей пятницы!

Если у вас есть любимые композиции Pink, делитесь ими в комментах. Будем слушать вместе!

Для создания настроения предлагаем посмотреть короткометражку "Свидание", которая стала первым из двенадцати эпизодов мини-сериала марки 12Storeez. Первый эпизод студия Red Pepper Creative посвятила женам космонавтов - она была выпущена аккурат ко Дню космонавтики. Съемки короткометражки проходили в Грузии, главную роль в «Свидании» исполнила Агния Дитковските. Саундтреком фильма стала песня «Только ты» группы Mgzavrebi:

Новые части мини-сериала будут выходить в течение года. Следующая короткометражка появится в сети в мае.

В галерее - мини-истории о жизни забавного пса в иллюстрациях Светланы Тюриной.