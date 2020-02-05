блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
5 февраля: как Киану Ривз попал в учебник по истории

5 февраля: как Киану Ривз попал в учебник по истории

Доброе утро! Чтобы мозги окончательно не закипели к середине недели начните день с чего-то сладенького и вкусного, например с Nutella. Сегодня, между прочим, ее праздник.

 

Синоптики на редкость стабильны в своих прогнозах. Сегодня ожидается снег и морозный ветер.

 

Утренняя магия...

Думаете чудеса? Вовсе нет, это ламинарный поток жидкости.  На самом деле вода движется просто слишком плавно для восприятия человеческого глаза, поэтому струя воды выглядит застывшей.

 

В украинском учебнике истории нашли Киану Ривза. Всему виной оказалась фотожаба знаменитого исторического снимка 1932 года, на котором изображены обедающие строители Нью-Йоркского небоскреба и в правом крайнем углу вместе с ними сидит задумчивый Киану Ривз.

Фигура актера была очень популярным мемом в 2010 году, которая добавлялась почти в любой сюжет, в том числе  она попала на этот исторический снимок.

Создатели учебника по ошибке поместили фотожабу вместо оригинала в учебник за 10 класс.

 

Американские ученые изобрели так называемые «химические» наушники, которые помогут избежать глухоты. Предполагается, что устройство с помощью определенного химического вещества будет блокировать рецепторы, которые реагируют на громкие звуки, но при этом сохранять слышимость. Это устройство поможет побороть ухудшение и полную потерю слуха у человека.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем диско-хит Barbie Girl, спетый в стиле романтической баллады.

 

В галерее сегодня шедевры рукоделия в стиле 90-х. Спорим, у каждого дома было нечто подобное.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +5
4 февраля: как обмануть Google карту пробок
4 февраля: как обмануть Google карту пробок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.