5 февраля: как Киану Ривз попал в учебник по истории

Доброе утро! Чтобы мозги окончательно не закипели к середине недели начните день с чего-то сладенького и вкусного, например с Nutella. Сегодня, между прочим, ее праздник.

Синоптики на редкость стабильны в своих прогнозах. Сегодня ожидается снег и морозный ветер.

Утренняя магия...

Думаете чудеса? Вовсе нет, это ламинарный поток жидкости. На самом деле вода движется просто слишком плавно для восприятия человеческого глаза, поэтому струя воды выглядит застывшей.

В украинском учебнике истории нашли Киану Ривза. Всему виной оказалась фотожаба знаменитого исторического снимка 1932 года, на котором изображены обедающие строители Нью-Йоркского небоскреба и в правом крайнем углу вместе с ними сидит задумчивый Киану Ривз.

Фигура актера была очень популярным мемом в 2010 году, которая добавлялась почти в любой сюжет, в том числе она попала на этот исторический снимок.

Создатели учебника по ошибке поместили фотожабу вместо оригинала в учебник за 10 класс.

Американские ученые изобрели так называемые «химические» наушники, которые помогут избежать глухоты. Предполагается, что устройство с помощью определенного химического вещества будет блокировать рецепторы, которые реагируют на громкие звуки, но при этом сохранять слышимость. Это устройство поможет побороть ухудшение и полную потерю слуха у человека.

В качестве музыкальной паузы послушаем диско-хит Barbie Girl, спетый в стиле романтической баллады.

В галерее сегодня шедевры рукоделия в стиле 90-х. Спорим, у каждого дома было нечто подобное.