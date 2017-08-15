15 августа: Туфли-убийцы и эффект домино с огоньком

Доброе утро! Поехали на работку.

Милота дня.

Во время бейсбольного матча в США на поле выбежал котик, а когда его попытались унести, оказалось, что это не так уж и просто. Котик оказал достойное сопротивление и знатно повеселил зрителей и игроков:

Важное изобретение, особенно когда на носу 1 сентября!

Ученые Томского университета управления и радиоэлектроники разработали лампу которая поможет выйти из депрессии и повысить работоспособность. Принцип работы прибора заключается в его мерцании. Человек воспринимает его через сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга. При этом воздействие идет сразу на два показателя: альфа, отвечающий за спокойствие, и бета, отвечающий за работоспособность.

Эффективность прибора выявили с помощью испытаний. Нескольким людям предложили пройти тесты при обычном освещении и при стимулирующем с помощью новой лампы. Показатели снимали с помощью электроэнцефалограммы. Результаты, полученные учеными, оказались впечатляющими, но для полноты картины осталось выявить, не мешает ли действию прибора дневной свет или обычное освещение. Отмечается, что преимущество лампы в том, что для нее не нужно использовать вспомогательные элементы, например, очки. Необходимо просто включить прибор и настроить удобный режим.

Ну что, кто в очередь за чудо-лампой?..

Новости!

Французский модный дом Saint Laurent, во главе с креативным директором Энтони Ваккарелло, включил в свою последнюю коллекцию аксессуаров гибрид туфель на высоком каблуке и роликовых коньков. Обувь оснащена колесом, прикрепленным к каблуку, а также двумя дополнительными роликами и тормозом на подошве. Туфли щедро украшены яркими принтами, блестками и жемчугом. Новинки продаются только во флагманском магазине бренда в Париже и через интернет. Также YSL выпустил мужские кроссовки на колесах. Цена на туфли составила 1995 долларов, кроссовки обойдутся дешевле – 1195 долларов. Короче, остается только пожалеть моделей, которым придется демонстрировать этот фэшн. И травматологов, которым потом лечить фэшн-гёрлз...

Для смартфонов на Android появилось приложение, которое подбирает музыку под сюжет книги. Мелодия сопровождает сюжет, и может ускорять и замедлять темп в зависимости от происходящего в произведении. Сервис анализирует скорость чтения пользователя и со временем подбирает музыку, которая лучше ложится на сюжет. По словам разработчиков проекта, многие пользователи предпочитают читать книги под музыку, но она зачастую не соответствует атмосфере происходящего и не позволяет полностью погрузиться в сюжет. Приложение называется Bubo.

В Москве и в Санкт-Петербурге во дворах многоэтажек стали появляться детские площадки в виде полицейского участка. Не, эту новость мы не будем комментировать. Просто как факт:

Музыкальная пауза!

Предыстория. На днях жители Москвы защитили уличных музыкантов от работницы станции метро «Медведково». Во время выступления женщина подошла к артистам и попыталась помешать: она ударила ногой по ведру и криком потребовала, чтобы музыканты ушли. Затем к ней подошли несколько человек и попросили не мешать выступлению. Сотрудница согласилась и музыкальный номер продолжился.

Послушаем, из-за чего весь сыр-бор:

Крутейший "эффект домино"!

Магия домино здесь соединилась с огнем и взрывчатыми веществами, чтобы внести разнообразие в последовательность падающих костяшек.

Художница из Бразилии Элоиза ведет твиттер poorly drawn cats с плохо нарисованными котами, которые, тем не менее, похожи на настоящих. Вот они, в галерее. Сравнивайте!