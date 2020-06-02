2 июня: вспоминаем выпускной и создаем реалистичные 3D-модели персонажей из «Симпсонов»

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Резиновые сапоги и зонт – наши лучшие друзья. Сегодня небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +12 градусов.

Блогер и дизайнер Хоссейн Диба из Турции занимается 3D-визуализацией различных героев из популярных фильмов и шоу. В своих соцсетях он показывает, как создает 3D-модели известных актеров. Выглядит очень реалистично — вплоть до мельчайших морщинок и изгибов тела.

Так, например, Хоссейн Диба создал 3D-модель Моники Беллуччи, Джейсона Момоа в образе Аквамена, Брэда Питта из фильма «Семь», Джона Сноу из «Игры престолов».

А в конце апреля художник начал воссоздавать персонажей мультсериала «Симпсоны». Первым 3D-модель получил глава семейства — Гомер Симпсон. А затем Диба принялся воссоздавать и остальных членов семьи.

В комментариях в инстаграме блогера отметили, что персонажи сделаны очень реалистично и от этого всем немного жутко.

На шестой пластинке Леди Гага отдает дань электронике прошлого, и, пожалуй, даже слишком картинно. Поп-музыка в отсутствие новых идей воспроизводит сама себя — то тут, то там всплывают тени детройтской техно-сцены и манчестерского клуба Hacienda, где-то мерещится Мадонна, Кайли, Daft Punk. Как говаривал классик, я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас «Babylon».

25 мая для выпускников российских школ «прозвучал» последний звонок. В 2020 году из-за текущей ситуации праздник прошел в онлайн-формате. Однако это не помешало пользователям соцсетей, которые уже давно окончили школу, вспомнить свой выпускной.

Так, запустился флешмоб «выпускной vs. сейчас», в котором люди делятся своими фотографиями с последнего звонка и сравнивают с нынешними снимками. Несмотря на то, что многие с радостью вспоминают школьные годы, вернуться обратно захотели немногие.

А какой был ваш выпускной? Делитесь историями и фотографиями в комментариях.

Карин Пфайфф-Бошек из Германии занимается выпечкой около пяти лет. За это время ей удалось вывести свои навыки на совершенно новый уровень. Аппетитные и замысловатые пироги талантливой девушки поражают своим внешним видом. Такой сдобой хочется наслаждаться визуально, ведь это уже не просто выпечка, а настоящее искусство.

Необычные пироги Карин украшает фруктами и орнаментом из теста, превращая их в кулинарные шедевры, которые жалко есть. Собрали для вас лучшие работы немки. Но будьте уверены, что после просмотра этих фотографий вам точно захочется побежать на кухню за чаем и сладеньким.