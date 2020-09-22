22 сентября: собака, которая заставит вас улыбаться и инструкция по возвращению 90-ые
Доброе утро, котятки! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!
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В Токио живет, возможно, самое позитивное создание на планете: рыжий пес породы шиба-ину по кличке Уни.
Судя по публикациям в его Instagram, он не очень любит плавать, зато очень любит улыбаться. И заставляет это делать всех, кто его видит.
Уни родился в январе 2019 года, спустя год завел свой аккаунт, и сейчас на него подписаны почти 100 тысяч человек.
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В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран. Пока виджетов не очень много, но с помощью приложений вроде Widgetsmith и Color Widgets можно создать свои: настроить их внешний вид и задать доступные функции. При этом через раздел «Команды» можно вручную поменять иконки приложений. Все вместе это привело к созданию кастомных экранов на iOS 14 — их стилизуют под Windows 95, карты памяти PlayStation 2, картины и даже фильм «Матрица».
Как присвоить приложению новую иконку?
Видеоинструкция:
Edit your homescreen and app icons in #ios14homescreen #iOS14 to your style with this tutorial ??#tech #Trending #AppleEvent #iPhone pic.twitter.com/8facUFijDP— DESMOND A. (@dessy_ocean) September 19, 2020
Текстовая инструкция:
- Запустить приложение «Команды» и нажать на +
- Нажать на «Добавить действие»
- Нажать на «Скрипты»
- Пролистать до «Открыть приложение», нажать на этот пункт
- Выбрать нужное приложение в пункте «Выбрать»
- Нажать на три точки
- Вписать название команды
- Нажать «Добавить на экран домой»
- Нажать на подсвеченную синим иконку быстрой команды в левом краю экрана
- Выбрать фото из галереи (или сделать новое)
- Нажать «Добавить», а потом — «Готово»
- Вот теперь готово!
Как это будет выглядеть? А вот так:
Windows95 type beat but make it Cute #ios14homescreen pic.twitter.com/ZA73U6YIUy— NO JUSTICE NO PEACE | bIm (@jotoestupido) September 19, 2020
Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn— Alvarez?? (@alvarezbenjaro) September 19, 2020
why did i do this pic.twitter.com/4boDQvsNVm— ash ?? (@ARTSHL3Y) September 18, 2020
Премия Comedy Wild Life Photography объявила финалистов 2020 года. Победителей объявят на онлайн-церемонии 22 октября, а пока посмотрите на занимательные снимки животных в необычных обстоятельствах в нашей галерее.
Хорошего дня и отличного настроения!