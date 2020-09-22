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Утро в Туле
22 сентября: собака, которая заставит вас улыбаться и инструкция по возвращению 90-ые

22 сентября: собака, которая заставит вас улыбаться и инструкция по возвращению 90-ые

Доброе утро, котятки! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Настоящее бабье лето! Сегодня синоптики говорят, что в Туле будет ясная погода. А температура воздуха прогреется до +21 градуса. Поэтому не теряйте время и бегите гулять в парк.

 

В Токио живет, возможно, самое позитивное создание на планете: рыжий пес породы шиба-ину по кличке Уни.

Судя по публикациям в его Instagram, он не очень любит плавать, зато очень любит улыбаться. И заставляет это делать всех, кто его видит.

Уни родился в январе 2019 года, спустя год завел свой аккаунт, и сейчас на него подписаны почти 100 тысяч человек.

 

Сон разума, попавшего в аварию возле кинотеатра, породил не чудовищ, но яркий и образный оммаж культовому советскому фильму Сергея Параджанова «Цвет граната». Сегодня слушаем Lady Gaga – 911.

 

В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран. Пока виджетов не очень много, но с помощью приложений вроде Widgetsmith и Color Widgets можно создать свои: настроить их внешний вид и задать доступные функции. При этом через раздел «Команды» можно вручную поменять иконки приложений. Все вместе это привело к созданию кастомных экранов на iOS 14 — их стилизуют под Windows 95, карты памяти PlayStation 2, картины и даже фильм «Матрица».

Как присвоить приложению новую иконку?

Видеоинструкция:

Текстовая инструкция:

  • Запустить приложение «Команды» и нажать на +
  • Нажать на «Добавить действие»
  • Нажать на «Скрипты»
  • Пролистать до «Открыть приложение», нажать на этот пункт
  • Выбрать нужное приложение в пункте «Выбрать»
  • Нажать на три точки
  • Вписать название команды
  • Нажать «Добавить на экран домой»
  • Нажать на подсвеченную синим иконку быстрой команды в левом краю экрана
  • Выбрать фото из галереи (или сделать новое)
  • Нажать «Добавить», а потом — «Готово»
  • Вот теперь готово!

Как это будет выглядеть? А вот так:

 

Премия Comedy Wild Life Photography объявила финалистов 2020 года. Победителей объявят на онлайн-церемонии 22 октября, а пока посмотрите на занимательные снимки животных в необычных обстоятельствах в нашей галерее.

Хорошего дня и отличного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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