21 февраля: Лучшая поза для сна. Какого еще сна?..

Доброе утро!

Синоптики обещают нам сегодня снежок и холод. Обратите внимание на столбик «ощущается как» — бррр!

Можно вас немного подразнить?)

Учёные из норвежского университета выяснили, какая поза для сна наиболее полезна для человека.

Оказалось, что лучше всего спать

на боку!

Отмечается, что во время сна на боку на позвоночник оказывается наименьшее воздействие, что способствует наиболее крепкому и здоровому сну. Кроме того, такое положение препятствует появлению храпа.

Беременным женщинам также советуют спать на боку, но лучше на левом. Считается, что такое положение позитивно влияет на кровообращение будущей мамы.

Однако вариант сна на боку подходит не всем. Людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы или когда-либо перенесших инфаркт спать в таком положении категорически противопоказано.

Вместо утреннего мультика.

Классная стоп-моушен анимация с одеждой:

Новости!

В японском городе Иокогама в марте откроется говномузей (ой, пардон) музей экскрементов Unko Museum. Музей будет работать четыре месяца — с марта по июль — и будет посвящен «милым» какашкам, больше похожим на эмодзи, чем на настоящие экскременты. У музея даже есть свой маскот Унберуто (Умберто на японском) — ходячая какашка, которая повсюду носит за собой туалет. Пространство музея будет разделено на три тематические зоны. В одной из них представят специальную игру, в которой участнику надо давить световые проекции какашек. Как говорится, спешите видеть.

В Австралии, в Квинсленде, разрешили добавлять смайлики эмодзи на регистрационный номер автомобиля! Пока разрешены только пять видов эмодзи — это разные вариации обычного смайлика, которые должны улыбаться. Также власти разрешили выбирать надпись на номере с одним условием — не более пяти знаков, три из которых должны быть буквами, а два — числами. Символы в надписи можно расположить в любом порядке.

И еще об Австралии. Местный пилот три часа «рисовал» в воздухе надпись «Мне скучно» (англ. I'm bored) и две фигуры, ооочень напоминающие пенис (блин, ну конечно — что еще можно рисовать). Ради этого он пролетел больше 650 километров — вылетел 19 февраля в 8:53 из аэропорта пригорода Аделаиды Солсбери и вернулся туда же в 11:57. Интернет-сообщество заценило такую борьбу со скукой.

Музыкальная пауза (немножко крови из ушей)!

Недавно «Левада-центр» выяснил, какую музыку чаще всего слушают россияне. Вот такие итоги получились:

Наименее популярными жанрами оказались экспериментальная, авангардная и латиноамериканская музыка, а также соул, R&B и кантри.

Чуть больше половины опрошенных рассказали, что слушают музыку ежедневно. Еще 17 % делают это 2–3 раза в неделю. От одного до трех раз в месяц слушают музыку 6 % респондентов, а еще 11 % заявили, что не делают этого никогда.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет рассказали, что больше всего любят Егора Крида, Тимати и Николая Баскова. Ребят, для вас:

В следующей группе от 25 до 39 лет опрошенные особенно выделили Диму Билана, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Ну как хотите:

Среди россиян от 40 до 54 лет самыми популярными стали Филипп Киркоров и Стас Михайлов, а на третьем месте оказался Григорий Лепс. Король, твой выход:

Киркорова больше всего слушают и участники опроса старше 55 лет. Кроме него, они предпочитают Аллу Пугачеву и Льва Лещенко. Как бы мы без королевы-то, а?

Почти половина опрошенных (46 %) считают, что артисты не должны касаться в своем творчестве тем насилия и суицида. Еще 41 % заявили, что они не должны затрагивать темы алкоголя и наркотиков, а 34 % — тему секса.

Кто сегодня в кино на мультик? С 21 февраля в российском прокате «Как приручить дракона-3»!

Вчера ночью жители Земли могли наблюдать суперлуние — явление, когда Луна подходит к Земле на минимальное расстояние. В галерее - фото этого события из разных уголков нашей планеты.

Один снимок заслуживает отдельного внимания: астрофотограф Эндрю Маккарти решил сделать фото Суперлуны в супервысоком разрешении. Маккарти отснял в Калифорнии около 50 тысяч фотографий — из них он собрал один снимок Луны разрешением 81 мегапиксель. Смотрите: