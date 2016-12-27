27 декабря: На работу, не вылезая из кроватки

Доброе утро, туляки! В субботу уже Новый год. Как у вас дела с праздничным настроением?..

Начнем с очень утреннего рекорда. Неохота вылезать из теплой постельки и ехать на работу? От второго не избавим, а вот от первого - вполне.=)

29-летний британский автогонщик Том Онслоу-Коул установил новый рекорд на самый быстрый заезд на кровати - разогнался до 135 км/ч! И въехал влетел в Книгу рекордов Гиннесса. Гоночная кровать с мотором V8 была сконструирована в единственном экземпляре специально для мероприятия на базе модернизированного шасси американского спорткара Ford Mustang GT. Рекордный заезд проходил на автодроме Emirates Motorplex, который расположен в городе Умм-аль-Кувейн (ОАЭ).

TJ в качестве промо фильма "Пассажиры" (сейчас в кино идет, смотрел уже кто, кстати?) предлагают узнать, сколько лет вы спали за свою жизнь и куда за это время могли бы добраться в космических масштабах:

Вот, например, что получилось у одного из наших корреспондентов. Молодые ишшшо:

Ну и трейлер вам, если еще не видели фильма. Праздники длиииинные - не все ж на "Ёлки" ходить.

Недавно компания Nintendo выпустила Super Mario Run для iOS. По этому случаю режиссер Девин Грэм снял паркур-версию того, как Марио спасает Принцессу. Мы знали, что Марио настоящий!

Новогодние новости.

Волшебная история из США. Девочка Киани Пейдж из штата Луизиана написала письмо Санта-Клаусу с просьбой подарить ей на Рождество планшет, черепаху и кроссовки со светящейся подошвой. Своё письмо она отправила на воздушном шаре. Шар летел четыре дня и 800 миль, приземлился в городе Эванстон (штат Индиана). Здесь его нашла Рейчел Гоффинет и решила поиграть в Санту - отправила девочке все подарки из списка. Кстати, интересный факт: Эванстон находится всего в 10 милях от города под названием Санта Клаус. Там еще и Крисмас-Лейк есть! Ну точно рождественское чудо:

Американка Молли Муньян сшила необычное платье к Рождеству из воздушных шаров. На платье-ёлку высотой более двух с половиной метров женщине потребовалось 590 шариков. А чтобы его надеть, Молли приходится вставать на ходули. Кстати говоря, девушка на профессиональном уровне занимается изготовлением одежды из воздушных шаров. По её словам, на изготовление одного платья требуется от восьми до 17 часов — всё зависит от сложности дизайна. Загляните в ее инстаграм - там фантастика.

А еще одна американка целых четыре часа мастерила себе рождественский наряд, чтобы победить в корпоративном конкурсе самых уродливых рождественских свитеров. И увы, не выиграла - заняла только второе место. Фото первого места нам найти не удалось) Так что вот вам вице-мисс:

Музыкальная пауза. Тоже с рождественским настроением. Bohemian Rhapsody на ярмарочном органе, которому больше 100 лет. Стильно звучит:

Залипалочка дня - видео со дна океана. Кто бы мог подумать, что у берегов Атлантиды кипит такая жизнь! Кадры были сделаны с помощью дистанционно управляемой подлодки:

В галерее толстый рождественский кролик. Нет, не блюдо - вполне живой и жизнерадостный. Хорошего вам дня!