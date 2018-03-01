1 марта: Весна? Не, не слышали.

Доброе утро! В этом году первый день весны получается каким-то чересчур зимним. Но настроение-то все равно уже весеннее! =)

Давненько у нас рекордов не было, да? Исправляемся!

Хорватский ныряльщик Будимир Шобат смог обновить мировой рекорд по задержке дыхания. Время, которое Будимир провел без единого вдоха, просто какое-то запредельное:

24 минуты 11 секунд.

Всего на 8 секунд дольше, чем предыдущий рекордсмен, но КААААААК?...

Надо сказать, очень полезный навык в жизни. Например, можно без страха садиться летом в переполненную маршрутку в Пролетарском и доезжать до центра, не боясь упасть в обморок. Или спускаться в вонючие пешеходные переходы, где "так красиво, что я перестаю дышать, ее". Ну, в общем, пригодится. Надо тоже так учиться!

Немного про деньги и заодно про спорт.

Вратарь немецкого футбольного клуба «Дуйсбург» Марк Флеккен выставил на аукцион бутылку с водой, из-за которой он пропустил курьёзный гол в матче 24-го тура второго дивизиона Чемпионата Германии против «Ингольштадта».

На 18-й минуте поединка 24-летний голландский голкипер решил утолить жажду и не заметил, что в этот момент проходила контратака соперника. В итоге игрок «Ингольштадта» буквально занёс мяч в пустые ворота на глазах ошарашенного вратаря.

Впрочем, в матче Флеккену удалось продемонстрировать свои навыки: до курьёзного гола он отразил пенальти. Помогла голкиперу и команда — «Дуйсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Сумма от продажи той самой коварной бутылки воды будет переведена на счёт фонда, занимающегося поддержкой детей из неимущих семей.

Новости!

В Белоруссии прошел первый в мире тракторный биатлон! Ну все логично: у нас в России есть танковый, а у соседей - тракторный. Все то же самое, что и в обычном биатлоне, только вместо лыж - тракторы. В будущем соревнования по тракторному биатлону планируется сделать международными. Предварительно решено пригласить к участию в аналогичном состязании в следующем году представителей Российской Федерации. А там, глядишь, и Олимпийской дисциплиной станет.

Молодой отец Мэтт Регонини смастерил для своего восьмимесячного сына Эллиса мебель, вдохновленную его любимыми «Звездными войнами». Теперь у малыша есть качалка-шагохода АТ-АТ и стульчик для кормления в виде двуногой машины AT-ST. Сам он говорит, что друзья постоянно над ним подшучивают и говорят, что на самом деле он сделал пару деревянных копий боевых машин Галактической Империи для себя, а не для сына. «Я даже с ними не спорю, зачем отрицать очевидное», — говорит он.

Программист Аркайц Гарро из Амстердама сделал систему распознавания морды своего кота Бобиса, чтобы пускать его домой. Устройство фотографирует питомца, а нейросеть сравнивает снимки - она обучена на сотнях фотографиях котов и определяет, тот кот на балконе или нет. А то вдруг чужой какой придет, непорядок. Если кот нужный, то нейросеть отправляет Гарро уведомление в мессенджер Slack. По словам голландца, устройство правильно определяет Бобиса в 100% случаев, если тот смотрит в камеру. На устройство у Гарро ушло несколько часов работы и 50 долларов.

Музыкальная пауза. Сегодня прям очень крутая:

Педагог по вокалу помогает ученице на зачетном выступлении. Да с такой самоотдачей, что сразу понятно: человек на своем месте в жизни!

Власти Швейцарии представили три необычных ролика в рамках кампании, посвящённой безопасному сексу. В них бытовые ситуации показаны с очень явным сексуальным подтекстом:

В первом видео мясник набивает в оболочку колбасу, что намекает на надевание презерватива. Голос за кадром подчёркивает, что Карл «делает гигантскую и толстую колбасу», и заявляет, что партнёр может помочь в ему этом.

Во втором ролике слесарь смазывает сверло станка, прежде чем сделать дырку в металлической пластине. Вскоре он берёт самую большую насадку и продолжает совершать ритмичные движения.

В третьем видео девушка по имени Жасмин отсасывает воду из аквариума. Голос за кадром объясняет, что она «нуждается в толстом шланге», чтобы выполнить эту работу. После этого она должна поместить его в рот и «почувствовать запах»: если шланг свежий, Жасмин может встать на колени и начать «усердно сосать, пока первые капли не попадут ей в рот». В конце девушка сплёвывает воду в таз, а голос за кадром подчёркивает, что эти действия спасут ковёр от брызг.

Таким образом, кампания подчёркивает три важных момента безопасного секса: надевание презерватива, использование смазки для половых органов и сплёвывание спермы во избежание инфекции. Во всех роликах появляется общий слоган: «Независимо от того, что вы думаете, также подумайте о своём здоровье».

Вот такая вот реклама от властей. Что скажете?))

В галерее - снежная Италия. Там продолжает бушевать циклон, который и виновен в задержке весны. Циклон, уходи!