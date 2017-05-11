11 мая: бомбическая переводчица и умилительные животные

Бодрое утро!

Начнем с погоды. Сегодня прохладнее, чем вчера, да еще и дождь. Придется утеплиться и взять зонтик. Синоптики обещают: следующая неделя порадует нас теплом и солнцем.

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Снуп Догга затмила суперпереводчица!

6 мая рэпер Снуп Догг выступил в рамках джазового фестиваля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Внимание пользователей привлекла сурдопереводчица, жестами объяснявшая текст песни для глухих посетителей мероприятия.

При помощи языка жестов женщина не только визуально переводила слова, но и танцевала под фрагмент трека «P.I.M.P.», записанного Снуп Доггом совместно с рэпером 50 Cent, а также под композицию «All I Do Win» DJ Khaled.

Пользователям удалось найти сурдопереводчицу. Ей оказалась Холли Маниатти (Holly Maniatty).

В попытке донести музыку до слабослышащих она работала со многими известными музыкантами, включая Beastie Boys, Wu-Tang Clan и Killer Mike.

В другом видео видно, что Маниатти подменила другую переводчицу, также работавшую на этом концерте.

Согласно американскому законодательству об инвалидах от 1990 года, концертные площадки должны обеспечивать переводчиков для глухих посетителей.

Никогда не задумывались, как выглядит самый бесполезный аэропорт в мире? Так вот он, красавец, на острове Святой Елены. Первый пассажирский самолет сюда прибыл только спустя год после открытия.

Этим первым рейсом из Кейптауна прибыли 60 человек. Местные власти уже успели назвать это событие «историческим», так как аэропорт на этой британской территории долгое время слыл «самым бесполезным в мире».

Остров Святой Елены считается одним из самых удалённых уголков мира — здесь живут всего около 4,5 тысяч человек, до ближайшего континента более двух тысяч километров, и до 2015 года с этой британской территорией существовало только морское сообщение. Пароход из Кейптауна выходил раз в три недели и добирался до острова за пять дней.

Впервые вопрос постройки гражданского аэропорта был рассмотрен в 40-х годах, однако тогда инженеры пришли к мнению, что, хоть технически это и возможно, но не несёт в себе практической значимости.

Британское правительство приняло решение строить аэропорт только в 2005 году. Его намеревались сдать в эксплуатацию в 2010 году, однако планам помешал мировой финансовый кризис. В 2015 году на Святой Елене приземлился первый самолёт, который выполнил калибровку навигационных систем.

Всего на этот проект власти затратили более 370 миллионов долларов.

Первый Боинг-737 сел в аэропорту Джеймстауна 18 апреля 2016 года только с третьей попытки. Из-за сильных ветров, дующих на утёсе, воздушная гавань и получила прозвище «самой бесполезной». Этим полётом British Airways «проложили маршрут» перед началом регулярных рейсов, после чего об аэропорте благополучно забыли примерно на год.

В аэропорту, официально открытом в июне 2016 года, несколько раз приземлялись медицинские и чартерные рейсы, однако регулярного сообщения не велось. Местные власти выразили уверенность, что рейс SA Airlink откроет новую страницу в истории острова, сделав более привлекательным для туристов один из самых изолированных островов в мире.

Британский режиссер нашел в чужих фильмах образы с известных картин.

Режиссер Вугар Эфенди (Vugar Efendi) выпустил третью и последнюю часть своего проекта Film Meets Art. Как и в предыдущих частях, он собрал кадры из кинолент, напоминающие или прямо отсылающие к картинам. По его словам, он преследовал цель обнажить связи между этими двумя различающимися формами искусства.

Из фильмов в подборку вошли, например, «Пикник у Висячей скалы» Уира, «Королевство полной Луны» Андерсона, «Выживший» Иньярриту и «Возвращение» Звягинцева.

В предыдущих частях проекта живописные образы и отсылки к ним были обнаружены в таких фильмах, как «Джанго освобождённый» Тарантино, «Психо» Хичкока, «Меланхолия» фон Триера, «Трудности перевода» Копполы и других.

Авторству Эфенди также принадлежит проект «Воссоздавая историю», в котором он показал, как кадры документальной хроники перебираются в художественные фильмы.

Житель техасского города Терлингуа Джон Уэллс (John Wells) опубликовал ролик под названием «Ведро» (The bucket), в котором снял животных, пришедших попить воды.

Уэллс установил камеру и снял пчёл, птицу, кролика, пару куриц, осла и быка по имени Бен.

Автор ролика подчеркнул, что хотел показать красоту и естественность дикой природы.

Плавающие в воде пчёлы в начале видео были спасены.

«Я даже не ожидал, что придёт Джордж [кролик — прим. Myslo]. Я узнаю его среди других кроликов по надрезу на ухе», — рассказал Уэллс.

Уэллс переехал из Нью-Йорка в город-призрак Терлингуа и построил дом на солнечных батареях, потратив на это 1600 долларов. На своём канале он публикует ролики с демонстрацией своего жилища.

А в галерее сегодня новая порция умиления. Всем прекрасного дня!