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Утро в Туле
13 апреля: подбираем шикарный наряд для того, чтобы выбросить мусор

13 апреля: подбираем шикарный наряд для того, чтобы выбросить мусор

Доброе утречко! Наступил еще один самоизоляционный понедельник. Но мы не унываем, а получаем порцию бодрых новостей. Поехали!

 

На неделе погода нас особо не порадует – мало солнца и много дождя. Понедельник нас порадует только высокой температурой. Днем ожидается до +16 градусов. Хорошо, что все мы в режиме изоляции и не нужно выходить из дома в такую погоду.

 

Минутка спорта. На YouTube запустили шоу, снятое в стиле «ПрожекторПерисХилтон». Только с главными спортивными комментаторами страны. Новости обсуждают Роман Гутцайт, Константин Генич, Нобель Арустамян и Денис Казанский.

 

Во время всемирной изоляции любой выход из дома становится целым событием. Теперь вряд ли покажется смешным, когда кто-то делает макияж перед тем, как вынести мусор. Это же полноценный выход в свет в наших реалиях.

Однако австралийцы не стали размениваться по мелочам и решили выносить мусор в костюмах тираннозавра… или Бэтмена… а кто-то выходит в вечернем платье, отмечая таким образом свой день рождения.

В Facebook появилась группа Bin isolation outing, где люди делятся фото и видео своих прогулок.

 

 

 

 

А вы наряжаетесь,  чтобы вынести мусор или сходить в магазин? Расскажите об этом в комментариях.

 

Бодрая альтернатива от Arcade Fire взбодрит вас и поможет подняться с постели. Песня Wake Up поможет вам расстаться с теплой кроватью и выбраться из приятной дремоты.

 

Сегодня в галерее порция красивого неба. В Instagram вы можете посмотреть целую серию «небесных» работ художницы bezumnaya_alpaca. Наслажайтесь!

Хорошего продуктивного дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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