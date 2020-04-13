13 апреля: подбираем шикарный наряд для того, чтобы выбросить мусор
Доброе утречко! Наступил еще один самоизоляционный понедельник. Но мы не унываем, а получаем порцию бодрых новостей. Поехали!
На неделе погода нас особо не порадует – мало солнца и много дождя. Понедельник нас порадует только высокой температурой. Днем ожидается до +16 градусов. Хорошо, что все мы в режиме изоляции и не нужно выходить из дома в такую погоду.
Минутка спорта. На YouTube запустили шоу, снятое в стиле «ПрожекторПерисХилтон». Только с главными спортивными комментаторами страны. Новости обсуждают Роман Гутцайт, Константин Генич, Нобель Арустамян и Денис Казанский.
Во время всемирной изоляции любой выход из дома становится целым событием. Теперь вряд ли покажется смешным, когда кто-то делает макияж перед тем, как вынести мусор. Это же полноценный выход в свет в наших реалиях.
Однако австралийцы не стали размениваться по мелочам и решили выносить мусор в костюмах тираннозавра… или Бэтмена… а кто-то выходит в вечернем платье, отмечая таким образом свой день рождения.
В Facebook появилась группа Bin isolation outing, где люди делятся фото и видео своих прогулок.
As soon as I put my bin out, the cock next door always puts his rubbish in too ???? #binisolationouting
Публикация от Marc Jones (@marcjones_enzotech) 5 Апр 2020 в 3:07 PDT
Taking my bin for a stroll! ?? ? #binisolationouting pic.twitter.com/yKfIaMmbMC— Victoria Anthony (@themissanthony) April 7, 2020
Batman doing his chores during isolation. Video by @hayley_cilla #binisolationouting #batman #themelbournedarkknight #batmancosplay #batmancosplayer #batmancostume #batsuit #paulrizzo #paulrizzocharactercosplay #thedarkknight #thedarkknightrises #thedarkknighttrilogy #darkknightcosplay #darkknightcosplayer #darkknightcostume #christianbale #justiceleague #imbatman
Публикация от Paul Rizzo (@paulrizzocharactercosplay) 7 Апр 2020 в 3:23 PDT
А вы наряжаетесь, чтобы вынести мусор или сходить в магазин? Расскажите об этом в комментариях.
Бодрая альтернатива от Arcade Fire взбодрит вас и поможет подняться с постели. Песня Wake Up поможет вам расстаться с теплой кроватью и выбраться из приятной дремоты.
Сегодня в галерее порция красивого неба. В Instagram вы можете посмотреть целую серию «небесных» работ художницы bezumnaya_alpaca. Наслажайтесь!
Хорошего продуктивного дня и не болейте!