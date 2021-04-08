8 апреля: Химки на пару часов стали столицей рейва и Годзилла разоряет супермаркет

Доброе утро! Начинаем бодрый рабочий четверг, готовимся к пятнице и читаем хорошие новости. Поехали!

Зима, может быть, хватит? Сегодня в Туле днем небольшой снег, а температура воздуха не выше +6 градусов.

Вечером 6 апреля в части Химок отключили свет, а потом тут же снова включили. И снова отключили. И снова включили — и так по кругу. В итоге жители соседних домов наблюдали масштабное световое шоу, проходившее сразу на трех улицах. Очевидцы записали эту вечеринку на видео и выложили в тикток (конечно, добавив подходящую музыку). Перебои с электричеством, вызванные повреждением кабеля, продолжались около часа. Было весело, но, увы, не вся бытовая техника выдержала перепады электричества.

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Судя по сюжету, российский кинокомикс про майора Грома вышел никудышным, однако его саундтрек продолжает впечатлять. То Леван Горозия выдаст вольный кавер на БГ, то Андрей Лысиков выстрелит кровожадной считалочкой от лица Чумного Доктора. Сегодня слушаем Дельфина – «Иду искать».

В сети появилось видео, на котором гигантский варан залезает на полки супермаркета в Таиланде, сваливая все продукты под крики испуганных покупателей. Устроившись на верхней полке, ящерица прилегла отдохнуть.

В Twitter пояснили, что вараны могут спокойно гулять по Бангкоку, а местным они настолько надоедают, что в тайском языке слово «варан» можно использовать в качестве оскорбления.

Пользователи интернета сразу начали сравнивать ящерицу с мини-Годзиллой.

«У Годзиллы вышло несколько крупных фильмов, и теперь эти кретины возомнили себя крутыми».

А некоторые усомнились, нужно ли ящерице такое пристальное внимание — может, она скромница.

«Оставьте ее в покое, она просто на шопинге».

«Почему ему никто не помогает? Этому клиенту определенно нужна помощь с полками… Общество прогнило…»

А вы бы испугались такого «посетителя» в магазине? Напишите об этом в комментариях.

Для многих животных хозяева становятся их лучшими друзьями, но при этом в сердечках пушистиков всегда найдется местечко для новых товарищей. Особым дружелюбием могут похвастаться собаки, но от них не отстают и другие питомцы. Причем различие в видах, размерах и степени пушистости не играет никакой роли — четвероногие и двуногие животные готовы проводить время со всеми. А результатом такого общения становятся ну совсем уж миленькие фотографии!

Хорошего дня и дружелюбного настроения!