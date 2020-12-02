2 декабря: волосатый лед и очень воспитанные шимпанзе

Доброе утро! До Нового года осталось 29 дней. Разве это не прекрасно?) Вот и мы так считаем. А еще мы считаем, что нужно читать только хорошие новости. Вот, например, как эти. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха -4…-8 градусов Цельсия.

Во Всеволожском районе Ленинградской области появились «ледяные волосы». Их сфотографировал биолог и популяризатор науки Павел Глазков и рассказал, что это редкое природное явление, известное также под названиями «волосатый лёд», «снежные цветы» или «мохнатый лёд».

Явление можно наблюдать на мёртвой древесине, оно возникает при высокой влажности и температуре ниже нуля градусов в Северном полушарии между 45 и 60 параллелями. Нити — это специфически сформировавшийся лёд, объяснил Глазков.

«Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лёд выходит на поверхность через тонкие поры древесины. Образуются крошечные ледяные „бугорки“. И дальше каждый такой «бугорок» продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, которая тоже в свою очередь замерзает – „бугорок“ растет, превращаясь в „нить“ (эффект как в мясорубке)», — объяснил биолог.

Глазков рассказал, что впервые явление описал учёный Альфред Вегенер в 1918 году. Он предположил, что в его основе лежит вид гриба, и спустя почти сто лет, в 2015 году, это доказали немецкие и швейцарские учёные. Они выяснили, что гриб Exidiopsis effusa вырабатывает молекулы для разложения древесины, которые, растворяясь в воде, вероятно, и препятствуют образованию крупных кристаллов льда.

Поколение зумеров скучает по музыкальной эпохе и местам боевой славы своих родителей. Новый хит Микаэлы Строс точно бы не затерялся между треками Happy Mondays и 808 State на танцполе манчестерского клуба Hacienda в начале 1990-х. Сегодня слушаем King Princess - «Pain».

Шимпанзе из Таллинского зоопарка прибралась у себя в вольере метлой, которую забыл один из сотрудников. Сперва животное «подмело» разлитую по полу воду, а потом мокрой метлой помыло стекла. Увы, ролик длится всего полминуты, но и этого хватит, чтобы понять — в случае чего животное сможет содержать свое жилище в чистоте.

Художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков любит Россию и киберпанк, и, по его мнению, одно отлично сочетается с другим. У Евгения есть несколько качественных серий рисунков: «Russia 2046», «Карбонград 1999», «Born to Deliver» и самая свежая «Северный Паук».

Во всех них художник совмещает потёртые и пасмурные пейзажи урбанистической и загородной России с киберпанковыми технологиями будущего. Выглядит всё это довольно мрачно, но очень круто! Посмотрите пример его работ в нашей галерее.

Хорошего дня и модернистского настроения!