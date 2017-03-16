16 марта: Фитнес с туалетной бумагой

Всем привет! Доброго вам утра!

Начнем с рекорда! 20-летний житель Эфиопии побил мировой рекорд по длительности пускания воды изо рта (56,36 секунд). Здесь должна быть фраза "а вам слабо???!!!"

А теперь мультик! Повод есть. Семнадцатая серия «Маши и Медведя» — «Маша плюс Каша» — стала пятым видео в истории YouTube, набравшим более двух миллиардов просмотров (первое видео - это Gangnam Style). Надо поднажать, чтобы Маша стала первой! С вашей помощью все получится:

Интересности, которые и новостями-то не назовешь:

Один парень, пользователь Imgur, 5 лет собирал пивные крышки, чтобы осуществить очень крутую идею. Он забабахал себе уникальную барную стойку. На это ушло 2,3 тыс. крышечек от разных видов пива. Выпил ли он все это сам или собирал крышечки по всем знакомым, не уточняется. Разложив крышечки по цветам радуги, он покрыл столешницу эпоксидной смолой. Смотрите, как это было и что получилось:

Безумная история из Китая. Там парень по имени Лю Фей, вместо того, чтобы купить квартиру, потратил один миллион юаней (около 159 тысяч долларов США), чтобы купить камень весом 33 тонны (коллекционер, предыдущий владелец камня, заявляет, что это метеорит). Зачем, спросите вы? А чтобы сделать предложение руки и сердца любимой девушке Ван Фанфан (той самой, с которой он собирался делить квартиру, когда копил деньги). Сообщается, что Лю Фэй решил купить камень после того, как в прошлом году вместе со своей девушкой увидел камень у коллекционера, и Ван Фанфан заявила, что камень ей понравился. После этого он преподнес его как подарок вместе с обручальным кольцом. "Это означает, что наша любовь будет крепкая и долгая", — сказал Лю Фэй. Девушка, что удивительно, согласилась.

А еще один представитель сильной половины человечества создал, наверное, самый реалистичный костюм дерева. Его засняли на фестивале Earth Art в Ллано (штат Техас, США). Возможно, творца вдохновили энты (один из народов, населяющих Средиземье) из вселенной «Властелина колец».

Сегодня официальная премьера фильма "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон! Предлагаем вам окунуться в мир любви и волшебства с «Красавицей и Мопсом» - забавный кавер на мультик, в котором главные герои - толстенькие мопсы:

О, спорт! Блогер Каиса Керанен из Вашингтона записала домашнюю тренировку и проснулась знаменитой. Все из-за снарядов, котрые девушка использовала в своем фитнесе. Это не гантели и "блины", а обычные рулоны туалетной бумаги! Отжимания, растяжка, прыжки, планка? Легко!

В галерее - котики в коробках. Пусть ваш четверг будет уютным!