29 ноября: Мраморная одежда и нокдаун от Кэти Перри

Доброе утро!

Бодрящий курьез произошел на концерте Кэти Перри.

24 ноября певица выступала в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). В конце шоу Перри исполнила песню «Roar». В тот же момент на сцене появились декорации — надувные глазные яблоки, которые танцоры кидали в толпу зрителей. Певица тоже начала кидать в зал надувные глаза, а один пнула так, что он прилетел прямо в фанатку. Нокдаун!!!

По словам автора видео, шар угодил ей в лицо и выбил телефон из рук. Как рассказала пострадавшая, она не собиралась на концерт Перри — друг отдал ей свой билет. Также девушка отметила, что с ее здоровьем все в порядке.

Рекорд дня.

Члены отряда «Торнадо» индийской армии установили новый мировой рекорд, сумев проехать на одном мотоцикле в количестве… 58 человек!

Эффектный рекорд был установлен действующими военнослужащими отряда «Торнадо» на аэродроме военно-воздушной базы в пригороде Бангалора индийского штата Карнатака. Они использовали 500-кубовый мотоцикл, чтобы попытаться всей толпой проехать расстояние в 1200 метров по взлётно-посадочной полосе — и со второй попытки им это удалось! Более того, это уже двадцатый рекорд на счету бравых вояк. Основная нагрузка при выполнении трюка легла на плечи трёх человек — того, кто был за рулём мотоцикла, того, кто следил за балансом, а также штурмана, который помогал водителю корректировать траекторию. Ну и, разумеется, мотоцикл пришлось оборудовать специальной конструкцией для того, чтобы на ней смогли разместиться 58 человек.

Ну согласитесь, невозможно вспомнить бородатый, но все еще довольно смешной анекдот. Всегда приходит на ум, когда пишем о подобных рекордах:

Останавливает гаишник "Запорожец" — а тот полон пьяных мужиков.

Выгнал он всех из машины — документы проверить — а их семнадцать

человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они

протрезвели, вызывает их начальник райотдела:

— Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.

Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в

машину. Шестнадцать влезли, а один

ну никак не помещается. Те ему и говорят:

— Слушай, может, тебя вчера с нами не было?

— Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!

Новости!

Австралийский слесарь Люк Ньютон из города Перт построил на заднем дворе водную горку высотой почти 5 метров и длиной 12 метров. По словам Ньютона, он пускает всех соседей покататься на горке бесплатно и не запрещает им просто так купаться в бассейне. Но Баба Яга городская администрация против: власти заявили, что водная горка недостаточно надёжная и безопасная. Ньютона попросили убрать конструкцию в течение 14 дней. В ответ на это он заявил, что не пускает на горку детей без сопровождения родителей, пьяных жителей и вообще не хочет «воевать с городом». Ньютон намерен пойти на уступки властей и договориться о том, чтобы сделать конструкцию более безопасной, но не избавляться от неё. Успехов, Люк!!!

Шестилетний мальчик Леви Бадд из Канады изобрёл термин «левидром» для обозначения слов, которые превращаются в другие при прочтении задом наперёд. Идея пришла к Леви во время поездки на машине, когда он увидел знак STOP и понял, что при обратном прочтении оно превращается в POTS (горшки). После этого он спросил у родителей, каким термином обозначается подобное явление. Его родители поняли, что отдельного слова нет, и мальчик решил изобрести своё. Родители Леви опубликовали видео с историей изобретения слова, и его заметил канадский актёр Уильям Шетнер. 8 ноября он обратился в Твиттере к Оксфордскому словарю с просьбой обратить внимание на ролик. 24 ноября Оксфордский словарь ответил Леви, что добавит слово «левидром», если оно станет популярным за год.

Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию под названием Holidayoncé, в которую вошли футболки, свитера, наклейки, а также елочные шары с изображением звезды. Вот только все это очень не понравилось ее фанатам. Они обвинили певицу в том, что она совсем не постаралась их удивить и коллекция получилась очень скучной и однообразной. Особенно не понравился им черный свитшот. А точнее надпись, которая написана так небрежно как будто ее делал маленький ребенок. «Мы не готовы платить 55 долларов за свитер, который небрежно разрисовал ребенок. На мой взгляд, это самый жуткий рождественский свитер», — написал в Twitter один из ее подписчиков. Впрочем, нашлись, конечно, и те, кто в восторге от простоты дизайна. А вы что думаете?

Музыкальная пауза! Снова анимодзи!!!

Компания Apple выпустила рекламу Animoji — 3D-моделей эмодзи панды, лисы, какашки, единорога и других. Animoji повторяют движения и мимику пользователя за счет фронтальной камеры iPhone X. В ролике Apple Animoji поют песню «All Night» американского хип-хоп исполнителя Big Boi и повторяют движения девушки. Там даже какашка поет:

Инстаграм и необычные бьюти-тренды - это уже синонимы. Вот вам новинка:

Художница и фотограф (а в прошлом — зубной врач) Сара Шакеэль придумала превращать растяжки на снимках женских тел в украшения. Она редактирует фотографии так, что «несовершенства» превращаются в золотые и серебряные линии на животах, ягодицах и бедрах.

В основе метода Сары лежит идея японского искусства кинцуги. Метод заключается в том, что трещины на керамических изделиях реставрируют с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком.

Концепция кинцуги гласит: все поломки, трещины и «некрасивости» — это неотделима часть истории объекта.

По мнению Шакеэль, людям необходимо научиться принимать себя со всеми своими телесными трансформациями, которые часто происходят вне зависимости от нашей воли и желания:

В галерее - работы художника из Эдинбурга Аласдаира Томсона. Он создаёт «одежду» из мрамора. Все скульптуры тщательно проработаны — на каждой из них видны складки и все детали. Самые первые работы — кеды, воздушные блузки и платья — были сделаны им ещё в 2012-2014 годах. В 2017 году Томсон представил кроссовки Nike из мрамора.