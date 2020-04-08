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Утро в Туле
8 апреля: как увидеть (а потом развидеть) Свинку Пеппу на картине Пикассо

8 апреля: как увидеть (а потом развидеть) Свинку Пеппу на картине Пикассо

Доброе утро, котятки! Среда – это маленькая пятница, поэтому мы с вами уже можем начинать настраиваться на веселые выходные. А помогут нам с вами хорошие новости. Погнали!

 

Погода в Туле сегодня сносная. Хотя солнышка будет не очень много, но зато температура воздуха прогреется до +11 градусов.

 

В Японии студенты на самоизоляции посетили выпускной с помощью прикреплённых к роботам планшетов.

В японском университете Business Breakthrough University к роботам Newme прикрепили планшеты, чтобы четверо находящихся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса Covid-19 студентов смогли посетить свой выпускной.

 

Россиянка с дочерью закосплеили одну из работ Пабло Пикассо, и люди в восторге от их перевоплощения. Выбор семьи пал на картину художника, которая носит название «Женщина с птицей». Причём они так ответственно подошли к задумке, что даже попугаю пришлось принять участие в статичном перфомансе.

Некоторые же комментаторы увидели на картине не женщину, а известного мультяшного персонажа.

А как вы справляетесь с самоизоляцией? Расскажите об это в комментариях.

 

Немножко наркомании вам в ленту. Послушайте песню Let Me Down музыканта Oliver Tree для веселого начала дня. Наслаждайтесь!

 

Пермский фотограф отправился в путешествие по квартире — повторив снимки из реальных путешествий. Фотограф, блогер и предприниматель Эльнар Мансуров из Перми, прославившийся в Инстаграме как «путешественник с головой медведя», предположил, как могли бы выглядеть его фотографии, если бы он не покидал квартиры. Посмотрите, что у него получилось в нашей галерее. 

Хорошего дня и не болейте. Любим вас!

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Автор: Администрация Myslo
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7 апреля: Шок-контент – как правильно чистить овощи овощечисткой
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