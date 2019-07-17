17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа

Доброе утро! Пусть среда пройдет гладко, как у этих уточек.

За окном сегодня без изменений.

А теперь к новостям.

Итальянские ученые призывают людей начать употреблять в пищу насекомых.Последние исследования доказали, что в насекомых содержится больше антиоксидантов чем в оливковом масле или апельсиновом соке, а значит, является более ценным для человека.