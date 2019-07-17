блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа

17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа

Доброе утро! Пусть среда пройдет гладко, как у этих уточек.

 

За окном сегодня без изменений.

 

А теперь к новостям. 

Итальянские ученые призывают людей начать употреблять в пищу насекомых.Последние исследования доказали, что в насекомых содержится больше антиоксидантов чем в оливковом масле или апельсиновом соке, а значит, является более ценным для человека. 

Самыми полезными по мнению ученых считаются кузнечики и муравьи - они могут стать отличным дополнением к рациону.

 

Новость из мира технологий. Китайский стартап создал приложение для поиска потерявшихся собак. С помощью технологии нейросетей приложение в 95 % случаев отыщет потеряшку по… снимку носу.

Нужно снять отпечаток носа собаки и зарегистрировать его в базе. В случае потери животного достаточно будет отсканировать его нос, что определить владельца.

 

Музыкальная пауза. Пианист блогер Vinheteiro сыграл 9 русских песен, которые знакомы всем, но никто не знает их названия.

 

В галерее сегодня фото-обманки. Присмотритесь повнимательнее.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
16 июля: гигантская медуза, пожилая Самбурская и возрождение хита Ветлицкой
16 июля: гигантская медуза, пожилая Самбурская и возрождение хита Ветлицкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.