17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа
Доброе утро! Пусть среда пройдет гладко, как у этих уточек.
За окном сегодня без изменений.
А теперь к новостям.
Итальянские ученые призывают людей начать употреблять в пищу насекомых.Последние исследования доказали, что в насекомых содержится больше антиоксидантов чем в оливковом масле или апельсиновом соке, а значит, является более ценным для человека.
Самыми полезными по мнению ученых считаются кузнечики и муравьи - они могут стать отличным дополнением к рациону.
Новость из мира технологий. Китайский стартап создал приложение для поиска потерявшихся собак. С помощью технологии нейросетей приложение в 95 % случаев отыщет потеряшку по… снимку носу.
Нужно снять отпечаток носа собаки и зарегистрировать его в базе. В случае потери животного достаточно будет отсканировать его нос, что определить владельца.
Музыкальная пауза. Пианист блогер Vinheteiro сыграл 9 русских песен, которые знакомы всем, но никто не знает их названия.
В галерее сегодня фото-обманки. Присмотритесь повнимательнее.