1 марта: Идем пускать кораблики! (внутри инструкция, как сделать самый крутой)

Доброе утро! Ура — с первым днем весны! Николь Кидман вон как радуется:

Самое мимими-видео берегли для этого утра, Первого Весеннего! Сотрудник Исследовательского центра по выращиванию панд в Китае пытался навести порядок в одном из вольеров, но маленькая панда уж очень любит обниматься:

Весна — время обновления! Как насчет развития чувства прекрасного?..

Третьяковская галерея запустила онлайн-трансляции экскурсий. Зрителей ждут каждый вторник в 17.00 на официальной страничке галереи Вконтакте.

Вчера, 28 февраля, галерея показывала выставку «Оттепель», на которой собраны произведения художников, скульпторов, режиссеров, ставших свидетелями периода «оттепели»:

Новости! Пардон, никак не связаны с весной - так уж вышло.

Китаец подарил своей девушке букет из денег — вместо цветов в нём было 100 купюр по 100 юаней (около 85 000 рублей). Ну, девочки, кому такой же букетик к 8 Марта хочется? Красненькие денежки в России тоже есть! ;)

Гонконгский магазин Pandora Cake представил торт в форме грузовика, который управляется при помощи пульта дистанционного управления. Съедобный грузовик издаёт реалистичные звуки двигателя, у него святятся передние и задние фары, крутятся колёса, а в кузов засыпано печенье, размолотое в крошку и имитирующее песок. Это уже подарки для мужчин — жаль, 23 февраля позади…

И новинка в индустрии красоты. Появилась краска для волос, которая меняет цвет в зависимости от температуры окружающей среды. Представители британской компании The Unseen, в которой придумали новинку, отмечают, что пока краска держится на волосах не так крепко как хотелось бы — она сравнительно легко смывается при мытье головы.

Музыкальная пауза. Пожалуй, самое время для "Весны" от Вивальди. Что скажете?

Наша непостоянная рубрика «ОЧумелые ручки». В связи с наступлением весны и потеплением, о котором твердят синоптики, научим вас делать игрушечную электролодку своими руками. Бумажные кораблики - это фи, прошлый век.

Итак, для изготовления электролодочки нам понадобятся: бутылка, кусок пенопласта, батарейка, копеечный электромоторчик, небольшой вентилятор, паяльник и пара проводов.

Корпус может быть любой формы, так что эксперименты приветствуются. Такая лодка не тонет, а если сделать ей небольшой волнорез, то она сможет плавать даже в грязных и «цветущих» водоемах.

И вперед, запускать кораблики на Рязанке! Ну или где у вас самая «любимая» тульская лужа?..

Экстрим. От бесстрашных финнов - в последнее время радуют прямо своими экспериментами. Итак, на этот раз финские экстремалы устроили родео на лесозаготовительном комбайне, пытаясь удержаться на срубленных брёвнах. К брёвнам, которые крутятся в клешне комбайне, экстремалы прикрутили сёдла. Задача участников состояла в том, чтобы продержаться на них как можно дольше. Соревнования проходили на суше и над водой.

Рекорд составил чуть больше трёх минут. Проигравших участников на глазах толпы облили дёгтем, обсыпали перьями и заставили изображать куриц. «Требуется мужество, чтобы быть финном!», — говорится в конце ролика.

В галерее — самый что ни на есть весенний фотосет. Тюльпаны, нарциссы и милые псы!