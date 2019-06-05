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Утро в Туле
5 июня: вилами по воде и отель для насекомых

5 июня: вилами по воде и отель для насекомых

Доброе утро! Уже среда, а это значит, что рабочим будням пошел обратный отсчет. Желаем, чтобы день прошел легко, а вечер был интересным.

 

И немного о погоде. За окном все стабильно: утром прохладно, +25 днем и солнечно, но не жарко.

 

И начнем с новости из мира природы.

В Москве на ВДНХ открылся отель для насекомых. В мини-домиках из старых деревянных брусков, картонных обрезков и треснувших кирпичей могут жить жуки, пчелы, божьи коровки, шмели, бабочки и стрекозы.  В этих домиках насекомые могут укрыться от непогоды.

 

А вот крутое видео, в котором профессиональный лучник мастерски выпускает стрелы, чтобы они поворачивались в воздухе, огибая препятствия. Это выглядит по-круче «Игр Престолов».

 

Тем временем в японской газете Tokyo Shimbun вышла весьма необычная статья, о влиянии пластиковых отходов на мировой океан. Но самым интересным стало не содержание а форма – статья была вырезана на песке и сфотографирована с воздуха.

 

Музыкальная пауза. Сегодня здесь самая богатая женщина в мире музыки по версии Forbes певица Рианна.

 

В галерее сегодня недостроенный «город будущего» в штате Аризона. По замыслу архитектора постройка должна была быть полностью экологичной с живыми растениями и прямыми солнечными лучами для освещения. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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