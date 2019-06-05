5 июня: вилами по воде и отель для насекомых

Доброе утро! Уже среда, а это значит, что рабочим будням пошел обратный отсчет. Желаем, чтобы день прошел легко, а вечер был интересным.

И немного о погоде. За окном все стабильно: утром прохладно, +25 днем и солнечно, но не жарко.

И начнем с новости из мира природы.

В Москве на ВДНХ открылся отель для насекомых. В мини-домиках из старых деревянных брусков, картонных обрезков и треснувших кирпичей могут жить жуки, пчелы, божьи коровки, шмели, бабочки и стрекозы. В этих домиках насекомые могут укрыться от непогоды.

А вот крутое видео, в котором профессиональный лучник мастерски выпускает стрелы, чтобы они поворачивались в воздухе, огибая препятствия. Это выглядит по-круче «Игр Престолов».

Тем временем в японской газете Tokyo Shimbun вышла весьма необычная статья, о влиянии пластиковых отходов на мировой океан. Но самым интересным стало не содержание а форма – статья была вырезана на песке и сфотографирована с воздуха.

Музыкальная пауза. Сегодня здесь самая богатая женщина в мире музыки по версии Forbes певица Рианна.

В галерее сегодня недостроенный «город будущего» в штате Аризона. По замыслу архитектора постройка должна была быть полностью экологичной с живыми растениями и прямыми солнечными лучами для освещения.