12 января: Прячемся от зимы в летней Австралии

Доброе утро! Метеорологи обещают нам на сегодня снежок. Ага, еще больше снега!

Зимы нам уже достаточно, отправляемся в лето! Калифорниец Стивен Гринвуд отправился на Новый год в Австралию (там сейчас лето) и с помощью дрона снял короткий фильм о своем путешествии. Видео, полное солнца, тепла и океана:

Милота дня. В Канаде утята-сиротки подружились с карликовой домашней свиньей. Больше всего они любят спать на большом и теплом животике хрюши:

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Нью-Йоркский арт-коллектив Snarkitecture создал в Сиднее инсталляцию «Пляж», которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами. Но вместо воды художники использовали миллион белых пластиковых шариков. Смотрите, как круто:

Добрая новогодняя история. Полные тёзки из Австралии и Англии - Сэмы Джеймсы Митчеллы - познакомились на Facebook и вместе встретили праздник. Знакомство произошло в канун Нового года, утром 31 декабря. Австралийский Сэм подал запрос на добавление в друзья к Сэму английскому и написал, что он случайно наткнулся на своего полного тёзку, и был очень удивлен. Митчелл из Англии быстро ответил на этот запрос, после чего тёзки рассказали о совпадении своим друзьям на Фейсбуке. Вскоре брат Сэма из Тасмании предложил парням встретиться, чтобы вместе встретить Новый год. Уже через четыре часа лондонский Митчелл прошёл регистрацию на рейс в Австралию, во что его тёзка не сразу поверил. В результате тёзки провели вместе несколько дней: пили пиво, устраивали гонки на пластиковых вёдрах и вообще - весело проводили время.

А в Архангельске во время новогодних каникул завершилась масштабная городская акция, целью которой являлось попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Активисты возвели огромного слона из пластиковых бутылок на Красной пристани. Высота фигуры составляет восемь метров, длина — 12,5 метров. Полярный слон весит две с половиной тонны и состоит из 44 500 бутылок. Сооружение необычной скульптуры началось в сентябре 2016 года. Для сбора материала активисты установили в городе специальные красные бочки, куда просили складывать только пластиковые бутылки. Но бросали туда, конечно, что попало. Однако активисты не сдавались. По словам общественников, акция преследовала несколько целей — они хотели привлечь внимание к проблеме вторичной переработки сырья, показать, что горожане пока не готовы к раздельному сбору отходов, а также внести город в книгу рекордов Гиннесса. После официального установления рекорда, пластик будет утилизирован на мусороперерабатывающем заводе Архангельска.

Завораживающее ледяное видео с озера Байкал. Буквально - эффект slow motion в природе!

Для киноманов.

Новость номер раз. В сети появился финальный трейлер российского фильма о супергероях «Защитники» (выйдет 23 февраля):

Новость номер два. Сегодня в российский прокат выходит мюзикл "Ла-Ла Ленд" - тот, который произвел фуоро на недавней премии "Золотой глобус". Надо смотреть!

Итальянский архитектурный иллюстратор Федерико Бабина нарисовал здания, отражающие главные образы знаменитых сказок: Белоснежка и семь гномов, Принцесса на горошине, Питер Пэн и другие. Проект называется Architale (архитектура плюс tale - сказка). Вот же он, в галерее!