29 июня: йога под куполом и мимимишный робот, который делает людей счастливыми

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Погода – супер: и не жарко, и не холодно, и дождей не обещают. В основном всю неделю будет держаться температура до +24 градусов и всю неделю будет облачно с прояснениями. И лишь в среду пройдут кратковременный дождь.

Отель в Торонто придумал новый способ привлечения клиентов в период коронавируса. Он запускает занятия йогой в куполе.

Как сообщают канадские СМИ, посетители могут практиковать «собаку мордой вниз» в частном геодезическом куполе на открытом воздухе. Для занятий отель привлек шесть местных студий. Сами занятия будут проходить с 21 июня по 31 июля.

Во дворе отеля будут установлены 50 открытых частных прозрачных куполов, чтобы участники занятий могли сохранить социальную дистанцию во время пандемии COVID-19.

«Мы нашли инновационный способ практиковать безопасную йогу и фитнес. Вы получаете индивидуальный купол для себя в частном порядке, — говорит организатор мероприятия Стив Джордживе. — При этом общения у вас будет меньше, чем в парке или в обычном розничном магазине».

У каждого участника будет собственный купол высотой более 2 метров и шириной 3 метра. Каждое из пространств имеет встроенное отопление, где температура может достигать 37 градусов Цельсия.

Все купола после занятий будут очищаться и дезинфицироваться, чтобы предотвратить распространение вируса.

Соавтор лучших треков Дорна последних лет на своем сольнике собрал практически всех лучших украинских музыкантов и с их помощью отдал должное любимой черной музыке. Вдохновителям бы точно понравилось. Сегодня слушаем Vakula и Jamala «Пастка».

Группа израильских ученых исследовала реакцию человека на японского робота-тюленя Paro и обнаружила, что после общения с ним люди чувствуют себя более счастливыми. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование сотрудников Университета имени Бен-Гуриона из города Беэр-Шева.

Внешне робот очень похож на тюленя, он умеет хлопать ластами и издавать звуки, когда с ним общаются и прикасаются к нему.

Ученые утверждают, что Paro помогает легче переносить боль и повышает настроение: по их словам, уже после одной часовой встречи с тюленем человек становился более счастливым, а уровень окситоцина у него снижался.

Окситоцин называют «гормоном любви», его уровень повышается у влюбленных людей или матерей, играющих со своими детьми. Однако более поздние исследования показали, что в других ситуациях выработка окситоцина является индикатором стресса, так что его снижение может указывать на расслабление.

Кроме того, после прикосновения к тюленю боль у человека, который с ним общался, становилась менее выраженной.

Авторы исследования считают, что их работа особенно важна в период пандемии, когда людям приходится ограничивать общение с близкими.

Идеального порядка не существует — именно в этом убеждены перфекционисты, которые ни на минуту не могут успокоиться и постоянно стремятся к совершенству. Из таких людей получаются отличные работники, ведь все, за что бы они ни взялись, будет выполнено в лучшем виде. Можете в этом убедиться, посмотрев 15 снимков, которые отправят в рай вашего внутреннего любителя порядка.

Хорошего настроения и продуктивной недели!