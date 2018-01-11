11 января: Флешмоб "Спасибо" и жестокое нападение лемурчиков

Доброе утро!

Синоптики приготовили нам хорошие новости:

1. Мы снова увидим снег.

2. Он не растает сразу же.

3. Он не растает даже на следующий день!!!

Немного утренней милоты.

Куча лемурчиков атакуют репортера BBC во время съемок в зоопарке. Да это ж просто работа мечты:

Кстати, если думаете, что с последним комментарием мы погорячились, то зря. Герой ролика тоже считает, что нападение лемурчиков - это лучшее, что случалось с ним на работе. Он признался в этом своему коллеге-оператору. Завидуем!!!

Невероятный "Рекорд дня".

Автомобильный инструктор Йохан Шварц установил мировой рекорд по безостановочному дрифту. Он дрифтовал на BMW M5 по кругу ВОСЕМЬ ЧАСОВ.

Специально ради рекорда в BMW придумали систему дозаправки автомобиля на ходу. Работало это так: параллельно с M5 Шварца начинала дрифтовать еще одна машина с дополнительным баком в багажнике. Каскадер, высунувшись из окна второго автомобиля, подсоединял шланг к машине Шварца и запускал перекачку бензина.

Итог: с помощью пяти дозаправок Йохан Шварц проехал в заносе около 374 километров. Как в Москву сгонять туда-обратно... О_о

Новости!

Начнем с самой эпичной. Житель Мурманской области угнал с полигона бронетранспортер, протаранил им магазин, а потом украл бутылку вина (вероятно, чтобы отметить успешный угон БТР). По пути он еще переехал гусеницами легковушку (пустую, к счастью). При задержании мужчина не оказал сопротивления стражам порядка. Как выяснилось, у него хобби такое - угонять необычные авто. Раньше его уже задерживали за кражу КамАЗа с автобазы Кольского научного центра РАН.

Теперь о вере в настоящих человеков. В Питере поисково-спасательный отряд «Экстремум» спас чайку, вмерзшую в лед на Неве. Инициатором операции стал местный житель Павел Каравашкин - он заметил несчастную чайку и добился ее спасения. В целом птичка в порядке (есть небольшие повреждения лапки), ее передали ветеринарам. Спасатели и Павел молодцы!!!

А эта - из серии "наши руки не для скуки". Житель Волгограда Иван Белкин склеил из подручных материалов копию арт-объекта, который он увидел в игре GTA V. Арт-объект представляет собой объемное плетение, висящее на стене как картина. В качестве основного материала для создания копии Иван выбрал металлизированную бумагу, а для подложки использовал пенокартон. Волгоградец печатал, вырезал и приклеивал детали больше 15 часов. На все про все ушло порядка 1500 рублей. Повесив объект на стену, он повторил селфи из игры.

Музыкальная пауза!

Знаете Джастина Бибера? Если вдруг кто не в курсе, то это певец такой, слащавый парнишка, который уже который год ворует сердца девочек-подростков со всего мира. Впрочем, не только подростков и даже, вожможно, не только девочек...

Так вот, о чем мы. Тут стало известно, что в канадском Стратфорде (провинция Онтарио), где родился Джастин Бибер, готовится открытие персонального музея музыканта!

В музее будут представлены ценные вещи артиста, собранные кураторами музея в сотрудничестве с бабушкой и дедушкой Бибера, Дианой и Брюсом Дейлом, которые предоставили им доступ к архиву музыканта. Авторы идеи собрали более 125 экспонатов из личных вещей артиста, представлены же будут около 75 экземпляров. Среди экспонатов – награды "Грэмми", микрофоны, хоккейная сумка и личные письма музыканта, в том числе, написанные бывшей первой леди США Мишель Обамой. Кураторы планируют ежегодно пополнять коллекцию музея.

В общем, все фанаты Бибера просто обязаны посетить этот музей. А мы просто насладимся его творчеством (или познакомимся с ним, наслаждаться вовсе не обязательно):

А вы знали, что 11 января - это Международный день СПАСИБО?

Давайте скажем друг другу СПАСИБО. За что угодно! Начинаем позитивный флешмоб в комментариях:

СПАСИБО вам за то, что вы нас читаете!!!

В галерее - несколько фото с фестиваля снега и льда в китайском Харбине. Тема 2018 года — города Великого Шёлкового пути.

Команды из 14 стран воссоздавали главные архитектурные достопримечательности городов Великого Шёлкового пути, а также ставили горки, лабиринты и необычные арт-объекты. Самая крупная скульптура в длину около 300 метров, над её созданием трудились более 500 человек.