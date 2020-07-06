6 июля: духи с запахом космоса и произведения японского искусства, нарисованные в Excel

Доброе утро! Настраиваемся на новую продуктивную неделю вместе с хорошими новостями. Поехали!

Дожди остаются, но и жара не уходит. Как минимум до среды столбики термометров будут держаться на отметке +29…+31 градус. Сегодня сохранится облачная погода, во вторник, среду и четверг синоптики обещают небольшие дожди.

NASA выпустили духи Eau de Space, которые воссоздают запах космоса.

Изначально аромат задумывался как ольфакторная тренировка для будущих астронавтов, которая поможет им адаптироваться к космическому пространству, но теперь на Kickstarter проходит сбор средств, чтобы запустить духи в широкую продажу.

Аромат разработал химик и фармацевт Стив Пирс, который еще в 2008 году подписал контракт с NASA на создание «запаха космоса». Тогда он работал над выставкой ароматов, посвященных космосу, и воссоздал запах внутреннего пространства станции «Мир».

Чтобы создать Eau de Space, Пирс расспрашивал астронавтов о том, как они ощущают космос. По словам химика, основными компонентами аромата стали ноты озона, горячего металла и жареного стейка — именно их Пирс и воссоздал при помощи химических компонентов. Также Пирс добавил, что теперь хочет создать духи Smell of the Moon, то есть «Аромат Луны».

Жестокие покатушки на больничной тележке и грубые речитативы про обламывание кайфа. Братья Лоуренсы могут заставить танцевать и под такое. Сегодня слушаем Disclosure, Aminé, Slowthai – «My High».

80-летний Тацуо Хориучи (Tatsuo Horiuchi) из Японии создает картины в Microsoft Excel. Об этом пишет Bored Panda.

Он начал рисовать примерно 20 лет назад, когда вышел на пенсию. Выбрав этот путь, Хориучи сразу столкнулся с трудностями — у него не было средств на материалы. Именно поэтому он решил использовать свой компьютер, однако вместо разнообразных программ он остановился на Excel. По мнению художника, эта программа простая и гибкая в использовании, и у нее широкий функционал.

По его словам, он не ожидал, что успех придет быстро, поэтому «составил 10-летний план». В течение первых трех лет он сосредоточился на навыках рисования и изображал все, что видел вокруг, например, овощи. Следующие три года Тацуо начал комбинировать сразу несколько мотивов, чтобы создать масштабную картину. Затем он подал заявку на конкурс Excel Authoshape Art Contest и выиграл там главный приз. Именно тогда он начал привлекать широкое внимание людей к своему творчеству. Сегодня его слава распространилась далеко за пределы Японии.

Вот несколько его работ:

Кто в детстве не любил играть в прятки? «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!» — залезаешь под какой-нибудь стол и ждёшь, пока мама с папой тебя обнаружат. Хотя, как выяснилось, сделать это не так уж и сложно, ведь дети не всегда умеют мастерски прятаться, и все их хитрости шиты белыми нитками. А родителям только остаётся включать актёрскую игру на полную мощь и делать вид, что они их не замечают. Посмотрите на детей, которые достигли в прятках особого успеха. А в комментариях расскажите, в какие игры вы играли в детстве?

Хорошего дня и позитивной недели!