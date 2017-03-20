20 марта: Автокерлинг и друзья напрокат

Доброе утро! Оно же доброе, так?

Если нет, то будем исправлять. Начинаем работать над созданием хорошего настроения!

Дадим старт этой неделе с красоты. Повод есть прекрасный - NASA показало северное сияние из космоса:

И добавка: фотограф, впервые побывавший в Швеции, заснял там северное сияние. Да так, что аж дух захватывает:

Взбодриться не желаете? Тут китаец с легкостью поднимает два ведра воды с помощью век.

ОСТОРОЖНО! Детям, беременным женщинам, людям со слабой психикой лучше не смотреть. Выглядит это еще хуже, чем звучит. Брррррррр:

А вот теперь к экранам можно вернуться и детям, и беременным женщинам, и даже людям со слабой психикой. Мультики!

С февраля 2017 года МЧС Белоруссии выпускает на своём YouTube-канале мультсериал о правилах безопасности под названием "Волшебная книга". Детей учат не играть со спичками, правильно обращаться с электроприборами и готовить блины. В главных ролях — беспокойная Птичка, умный Бобёр и любознательный Заяц, использующие специальный говорящий планшет от МЧС. Антагонистом выступает волк Волчидзе, который пытается навредить героям, но вместо этого попадает в курьёзные ситуации. Смотрим!

Кстати, тульское МЧС тоже баловало нас мультиком. Пластилиновым! Вспомнить, как это было, можно здесь.

Всякие интересные новости.

В Диснейлендах во Флориде и Калифорнии ведется строительство аттракционов из вселенной «Звездных Войн». В частности, в парках появятся шагающие бронированные машины АТ-АТ, впервые показанные в фильме «Империя наносит ответный удар». Зоны, посвященные «Звездным войнам» откроются для посетителей парков в 2019 году:

Туристический сервис OneTwoTrip нанял двух сотрудников на должности директоров по отдыху. За свою «работу» они будут получать зарплату в 150 000 рублей. А «работа» состоит вот в чём — ежемесячно им будут давать 250 000 рублей на путешествия, чтобы они бывали в разных странах, а потом записывали свои впечатления и делились ими в соцсетях. Напомним, эту вакансию открыли в декабре прошлого года, и за это время сервис получил более 10000 откликов (наверняка были и кандидаты из числа пользователей Myslo - мы же призывали вас отправить резюме). Блин, работу мечты опять получил кто-то другой!..

Продолжая тему с "букетом напрокат", которая стала дико популярной накануне 8 Марта. Японская компания Family Romance запустила сервис Real Appeal, который позволяет нанять «фальшивых друзей» для совместных фотографий. Через сервис можно заказать одного или нескольких актеров на двухчасовую фотосессию. Услуга стоит 8 тысяч иен (около 4100 рублей). По словам представителей Family Romance, сервисом будут пользоваться одинокие люди, а также те, кто хочет вызвать зависть у своего бывшего партнера. Клиенты смогут выбрать актеров из каталога и пригласить их не только на фотосессию, но и на вечеринку или любое другое мероприятие.

Музыкальная пауза. В минувшие выходные в возрасте 90 лет скончался "отец рок-н-ролла" Чак Берри. "Зови эту музыку рок, зови ее джаз, зови ее как хочешь. Если она заставляет тебя двигаться, или ты просто кайфуешь, она с тобой – навсегда":

Важное из мира спорта. На Урале прошел первый в мире чемпионат по автокерлингу. Четыре команды соревновались в толкании автомобиля "Ока":

В веселой галерее - настоящий дух домашних питомцев в татуировках от Jiran. Стильно!