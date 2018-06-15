15 июня: Яркая победа и волна удачи

Доброе утро! На небе тучи, зато утро довольно теплое. Кстати, наши местные синоптики обещают сегодня дождь. Грустим или не очень?

Начнем с ярких побед.

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн 18 лет вписывал в лотейные билеты одни и те же числа и в конце концов сорвал миллионный куш.

Мужчина купил билет лотереи Powerball в городе Бойсе перед розыгрышем и записал в него те же номера, что и в последние годы: 6,10, 15, 25, 36. Затем он просканировал билет с помощью приложения на телефоне и получил уведомление, что ему надо связаться с организаторами лотереи.

«После этого я посмотрел на выигрышные числа, и они выглядели очень знакомо!» — рассказал Трэн. Организаторы сообщили ему, что он выиграл два миллиона долларов.

А вы когда-нибудь выигрывали в лотерею?

К футболу. Первый домашний матч сборной России позади. Мы обыграли Саудовскую Аравию со счетом 5:0! А вот один из самых ярких наших болельщиков. Красавец, не правда ли?

Перемещаемся в США. Американский студент подготовил презентацию о вымышленной стране Ваканде из комиксов Marvel на урок международного маркетинга. Он рассказал о том, что экономика страны держится на добыче природных ресурсов, таких как вымышленный металл вибраниум и упомянул гражданскую войну за трон между Т'Чаллой и Киллмонгером.

Преподавательница, похоже, не знала о том, что такое Ваканда, поэтому полностью прослушала 11-минутную лекцию, задавая уточняющие вопросы. В конце она похвалила студента за хорошую работу, но вскоре узнала, что это была шутка.

Снова Америка. В марте 2018 года 8-летняя дочь программиста Картера Рабаса Кэтрин попросила его о помощи — девочка больше года увлекалась кодингом и хотела украсить свой ноутбук наклейками IT-компаний. Бывший работник Microsoft и автор стартапа FizBuz решил, что это неплохой способ приобщить дочь к сфере технологий — он обратился к нескольким компаниям Кремниевой долины с просьбой прислать наклейки.

Сообщение быстро заметили подписчики Рабасы, среди которых много выходцев из IT-сферы. Два дня спустя после просьбы семья обнаружила в почтовом ящике первые стикеры, а затем и письма от разработчиков с пожеланиями к Кэйтлин. Четыре месяца спустя коллекция девочки достигла полутора тысяч, а её с отцом приглашают в кампусы IT-гигантов.

А в Красноярске такие новости: столкновение двух автомобилисток на дороге закончилось... заказом пиццы и пикником. Оказалось, что они знакомы друг с другом, поэтому сильно не расстроились.

Кроме того, одна из участниц происшествия записала видео о том, как её подруга заполняет какие-то бумаги.

Хорошего дня!