29 мая: Лето вот-вот наступит!

Всем привет! С понедельником! Готовимся покорять новые вершины.

Самая хорошая новость в мире: в этот четверг уже наступает лето! И, о удивление, даже погода 1 июня будет НОРМАЛЬНОЙ. То, что нам обещают 2 июня, оставим на совести метеорологов.

Начнем день с милоты. В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори:

Прям полегчало, да?

Теперь добавим немного спорта и экстрима, для бодрости.

Велосипед + заброшенная бобслейная трасса в Сараево = красивое видео и сердце в пятках. Между прочим, "водитель" - россиянин, Всеволод Большаков. На "Афише" он довольно подробно рассказал, зачем и как все это снимали.

И просто поучительное видео для хорошего настроения. Мгновенная карма для непонятно почему такого злющего пешехода.

Новости!

Burger King обостряет своей рекламой не только в России. На днях скандал произошел в Бельгии, где в конце июня должен появиться первый ресторан сети. В рамках промо Burger King запустил шуточное голосование «Кто король?», в котором просит пользователей выбрать между королем Бельгии Филиппом и логотипом ресторана. При этом пользователь не может выбрать короля. Сначала сайт показывает подсказку «Вы уверены? Он не сможет приготовить вам картошку фри», потом кнопка «да» уменьшается, а затем начинает хаотично перемещаться по экрану и в итоге исчезает. Королевская семья уже выступила с критикой такого креатива.

Недавно журнал bioGraphic опубликовал сделанное под водой фото евразийского бобра, плывущего по Луаре с тополиной веткой в зубах. Казалось бы, "и что?". А вот что: оказывается, за этим снимком фотограф охотился ЧЕТЫРЕ ГОДА. "Каждый вечер, одетый в снаряжение для подводного плавания, он лежал неподвижно в русле реки в течение двух-трех часов. Наконец, однажды вечером его терпение окупилось. Он только что погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра, возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детёнышам", - пишут в журнале. Иллюстрация пословицы "терпение и труд все перетрут".

И еще про велосипед. Голландский художник и новатор Даан Рузгарде, который давно и серьезно занимается борьбой со смогом в наиболее загрязненных городах мира, представил концепцию велосипеда по борьбе со смогом. Он называется Smog Free Bicycle. На руле велосипеда установлено устройство, которое впитывает в себя загрязненный воздух, очищает его, а затем выпускает наружу. Как рассказывает сам дизайнер, велосипед работает по той же технологии, что и воздухоочистительные башни (это тоже его проект: башни «впитывают» загрязняющие вещества из воздуха и прессует их в небольшие кубики; сейчас установлены в Нидерландах и Китае). Запустить велосипедный проект Даан тоже планирует не только в родных Нидерландах, но и в Китае.

Музыкально-танцевальная пауза. Минский тракторный завод отметил 71-й день рождения необычной танцевальной постановкой. В роли танцоров, естессно, тракторы. Шоу, названное «Танец маленьких тракторят», исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов «Ашхабад». Выбор последней из композиций на заводе объяснили тем, что в танце приняли участие хлопковые тракторы, предназначенные для рынка Средней Азии.

На этих выходных в Санкт-Петербурге прошел ежегодный «Такс-парад», посвященный Дню города. Темой парада в этом году была «Академическая такса». Не все в тему "попали", но все равно очень круто!