7 августа: кот-музыкант просит еду необычным способом и 97-летний пенсионер исполнил свою мечту

Доброе утро, Тула! А вот уже пятница. Строим планы на выходные и не забываем читать наши хорошие новости. Поехали!

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О погоде на уикенд. Яркое солнце и ни одного облачка – идеальная погода, чтобы поехать искупаться. В пятницу облачно с прояснениями и до +24 градусов. В субботу и воскресенье – ясно и до 25 градусов тепла.

Американская певица Кейт Никс живет с котом, которого зовут Уинслоу. И он научился сообщать о том, что голоден. Причем делает это очень необычно: он садится за клавиши и жалобно мяукает под музыкальный аккомпанемент.

Однако Уинслоу за время карантина прибавил в весе, поэтому его рацион сократили. Но он явно не готов что-то менять: теперь кот стал взывать к хозяйке в несколько раз чаще.

Надо отдать должное Никс: ее терпению и выдержке можно только позавидовать. Например, на этом видео Уинслоу стал просить есть за два часа до планового кормления.

Никс заметила, что видео с Уинслоу набрало популярность, решила написать о нем песню и выложила ее сразу с клипом.

Рискованный эксперимент — ярославские техно-мастаки сочинили аудиокнигу в стиле сай-фай. За каждой главой следует песня. И их явно будут стримить почаще. Сегодня слушаем Cream Soda - «Фатум».

Итальянец Джузеппе Патерно на 97-м году жизни окончил Университете Палермо и стал, таким образом, самым старшим выпускником страны, говорится на сайте вуза.

«Мы с самого начала следили за его блестящей университетской карьерой. Патерно демонстрирует нам, как благодаря страсти и силе воли можно достигнуть чего угодно. Я благодарю его за выдающийся пример жизни, культуры и решимости, который он подает всем нам», — заявил ректор университета.

В беседе с The Guardian Патерно рассказал, что мечтал получить университетское образование еще с детства. Когда он был юн, его большая семья не могла себе позволить оплатить учебу, а потом началась Вторая мировая война.

Итальянец начал работать еще ребенком: сначала помогал отцу в пивоварне в Палермо, а в 1943 году он стал телеграфистом в итальянской армии. После войны Патерно перешел трудиться на железной дороге.

«Я не был в восторге от своей работы, но знал, что должен делать это, потому что я был женат и имел семью, которую нужно было содержать. В то же время у меня было непреодолимое желание погрузиться в книги и читать, учиться», — вспоминает итальянец.

В 31 год он еще на шаг приблизился к мечте, окончив среднюю школу по специальности «геодезист». Учиться там ему удавалось в перерывах между работой. И вот, наконец, в 2017 году Патерно поступил на факультет философии Университета Палермо.

Домашние задания итальянец выполнял на старой печатной машинке, а занимался — с утра и до полуночи. «Мои соседи спрашивали, зачем мне все эти трудности в таком-то возрасте. Но они просто не могли понять, как важно исполнить мечту, вне зависимости от возраста», — делится Патерно.

Когда началась пандемия коронавируса, сын предложил Патерно повременить с учебой и вернуться на занятия осенью, однако тот отказался из опасений, что может не дожить и до лета.

Мечта итальянца воплотилась в минувшую пятницу, когда он получил диплом с отличием. «Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я только хотел бы, чтобы моя жена была здесь, чтобы увидеть меня. Она умерла 14 лет назад», — рассказал он.

Но мечтать Патерно на этом не перестает и теперь размышляет о поступлении в магистратуру. «Моя мать дожила до 100 лет. Если цифры и генетика на моей стороне, то у меня еще четыре года», — говорит самый старший выпускник Италии.

В нашей сегодняшней подборке мы покажем вам 16 примеров фотографий, которые можно легко обозначить ёмким выражением «Ну, почти» (или «close enough» — в англоязычном сегменте интернета фраза имеет мемный статус).

В разных случаях «ну, почти» означает что-то своё, но вы точно поймёте связь и поймаете волну этих забавных кадров и происходящего на них. Сморите подборку в нашей галерее.

Хорошего дня и отличных выходных!