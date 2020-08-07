7 августа: кот-музыкант просит еду необычным способом и 97-летний пенсионер исполнил свою мечту
Доброе утро, Тула! А вот уже пятница. Строим планы на выходные и не забываем читать наши хорошие новости. Поехали!
О погоде на уикенд. Яркое солнце и ни одного облачка – идеальная погода, чтобы поехать искупаться. В пятницу облачно с прояснениями и до +24 градусов. В субботу и воскресенье – ясно и до 25 градусов тепла.
Американская певица Кейт Никс живет с котом, которого зовут Уинслоу. И он научился сообщать о том, что голоден. Причем делает это очень необычно: он садится за клавиши и жалобно мяукает под музыкальный аккомпанемент.
Однако Уинслоу за время карантина прибавил в весе, поэтому его рацион сократили. Но он явно не готов что-то менять: теперь кот стал взывать к хозяйке в несколько раз чаще.
Надо отдать должное Никс: ее терпению и выдержке можно только позавидовать. Например, на этом видео Уинслоу стал просить есть за два часа до планового кормления.
Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD— Kate Nyx ??ACAB?? (@IAmKateNyx) August 4, 2020
Никс заметила, что видео с Уинслоу набрало популярность, решила написать о нем песню и выложила ее сразу с клипом.
I guess since this is my first tweet to go legit viral, I should inform you his single drops Friday on https://t.co/wZg3rpVI8Jsince we don't have a soundcloud. <3 pic.twitter.com/Csk9KI0PFU— Kate Nyx ??ACAB?? (@IAmKateNyx) August 5, 2020
Рискованный эксперимент — ярославские техно-мастаки сочинили аудиокнигу в стиле сай-фай. За каждой главой следует песня. И их явно будут стримить почаще. Сегодня слушаем Cream Soda - «Фатум».
Итальянец Джузеппе Патерно на 97-м году жизни окончил Университете Палермо и стал, таким образом, самым старшим выпускником страны, говорится на сайте вуза.
Учиться никогда не поздно, доказал Джузеппе Патерно - он окончил университет в 96 лет! Джузеппе учился без Google и Википедии, а рефераты печатал на старой машинке. Но у него лучший средний балл среди однокурсников! Смотрите самое трогательное и мотивирующее видео дняO? pic.twitter.com/Fm9u0MqKLt— DW на русском (@dw_russian) August 1, 2020
«Мы с самого начала следили за его блестящей университетской карьерой. Патерно демонстрирует нам, как благодаря страсти и силе воли можно достигнуть чего угодно. Я благодарю его за выдающийся пример жизни, культуры и решимости, который он подает всем нам», — заявил ректор университета.
В беседе с The Guardian Патерно рассказал, что мечтал получить университетское образование еще с детства. Когда он был юн, его большая семья не могла себе позволить оплатить учебу, а потом началась Вторая мировая война.
Итальянец начал работать еще ребенком: сначала помогал отцу в пивоварне в Палермо, а в 1943 году он стал телеграфистом в итальянской армии. После войны Патерно перешел трудиться на железной дороге.
«Я не был в восторге от своей работы, но знал, что должен делать это, потому что я был женат и имел семью, которую нужно было содержать. В то же время у меня было непреодолимое желание погрузиться в книги и читать, учиться», — вспоминает итальянец.
??Congratulazioni da tutta la Comunità accademica a Giuseppe Paternò, neolaureato in "Studi Filosofici e Storici".Giuseppe, classe 1923, è stato proclamato dottore a quasi 97 anni dal Rettore di #UniPa, prof. Fabrizio Micari?? https://t.co/dcioDP7Wbl pic.twitter.com/3jF4oMfHMx— UniPa (@unipa_it) July 29, 2020
В 31 год он еще на шаг приблизился к мечте, окончив среднюю школу по специальности «геодезист». Учиться там ему удавалось в перерывах между работой. И вот, наконец, в 2017 году Патерно поступил на факультет философии Университета Палермо.
Домашние задания итальянец выполнял на старой печатной машинке, а занимался — с утра и до полуночи. «Мои соседи спрашивали, зачем мне все эти трудности в таком-то возрасте. Но они просто не могли понять, как важно исполнить мечту, вне зависимости от возраста», — делится Патерно.
Когда началась пандемия коронавируса, сын предложил Патерно повременить с учебой и вернуться на занятия осенью, однако тот отказался из опасений, что может не дожить и до лета.
Мечта итальянца воплотилась в минувшую пятницу, когда он получил диплом с отличием. «Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я только хотел бы, чтобы моя жена была здесь, чтобы увидеть меня. Она умерла 14 лет назад», — рассказал он.
Но мечтать Патерно на этом не перестает и теперь размышляет о поступлении в магистратуру. «Моя мать дожила до 100 лет. Если цифры и генетика на моей стороне, то у меня еще четыре года», — говорит самый старший выпускник Италии.
В нашей сегодняшней подборке мы покажем вам 16 примеров фотографий, которые можно легко обозначить ёмким выражением «Ну, почти» (или «close enough» — в англоязычном сегменте интернета фраза имеет мемный статус).
В разных случаях «ну, почти» означает что-то своё, но вы точно поймёте связь и поймаете волну этих забавных кадров и происходящего на них. Сморите подборку в нашей галерее.
Хорошего дня и отличных выходных!