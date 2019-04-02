2 апреля: Няня-Рапунцель и «автомобильный» челлендж

Доброе утро! Доброе ли оно у вас сегодня?)

О погоде: солнечно, но прохладно. Пока рановато отказываться от шапок!

Хотите быстро проснуться и взбодриться? Есть один вариант!

В интернете появился новый челлендж #caralarmchallenge — участники соревнуются, кто лучше изобразит автомобильную сигнализацию. Запустила его пользовательница твиттера Пейтон Гибсон: ролик, где она демонстрирует свой необычный навык, посмотрели миллионы раз!

И конечно, многие решили повторить. У кого-то получается прямо отлично, у кого-то не очень. Но в таких интернет-флешмобах главное участие!

А теперь займемся «спортом».

Инженеры Toyota Motor показали обновленную версию робота-баскетболиста Cue 3. Он уже умел бросать штрафные, а теперь освоил и трехочковые. Правда, во время показательных выступлений что-то пошло не так, и Cue 3 попал в корзину всего пять раз из восьми. Обычно, уверяют создатели робота, у него получается получше. Ну, видимо, волнение сказывается — все-таки на публике, да в первый раз… Все получится!

Новости!

В Ирландии ученые представили съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей, которые могут заменить одноразовые аналоги из пластика. Они сделаны из картофельной мякоти и имеют разные вкусы. Разработкой занималась команда международного проекта Agrocycle, куда помимо ирландских ученых входят специалисты из восьми стран Евросоюза, а также Китая и Гонконга. Ученые надеются, что их проект поможет снизить масштабы загрязнения пластиком. По словам профессора Университетского колледжа Дублина Шейна Уорда, идея может заинтересовать отели, рестораны и столовые.

Московское метро продолжает радовать классной (и полезной) сувениркой. На этот раз нас ждет путешествие в прошлое: выпущены жетоны для метро с функционалом карты «Тройка». В каждый жетон вмонтирован чип «Тройки». Пополнить его можно так же, как и карту. Серия ограничена, успейте купить!

И еще кое-что из столицы. В мае в Москве откроются 20 нестандартных площадок для регистрации брака. Заключить брак можно будет на Останкинской телебашне, в залах и Центре искусств храма Христа Спасителя, на стадионах «Спартак» и «Лужники», в планетарии, океанариуме на ВДНХ, театре «Школа современной пьесы», башнях «Меркурий» и «Федерация» в Москва-Сити и других интересных местах. Поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических домах с величественными колоннами — особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке или особняке на Волхонке. Наверное, и тулякам можно будет там зарегистрироваться — а что, отличная альтернатива наших избитым площадкам!

Кому-нибудь нужна работа? Тут шикарная вакансия нарисовалась!

Британская семья разместила объявление о поиске няни-принцессы.

В объявлении сказано, что близняшки, «как и любые другие пятилетние девочки», увлечены диснеевскими героинями, и родителям показалось, что эту страсть можно облечь во что-то полезное. Они полагают, что няня в образе таких принцесс, как Моана, Мерида, Рапунцель, Тиана и других, сможет донести до них идеи целеустремленности, сострадания, смелости и решимости.

При этом родители отмечают, что разрешают няне-принцессе иногда принимать дисциплинарные меры по отношению к девочкам — в том случае, если их поведение выходит из-под контроля и перестает соответствовать принятым нормам.

Авторы объявления отметили, что очень хотят видеть в роли такой няни человека, разделяющего увлечение девочек принцессами, умеющего перевоплощаться и оставаться в образе, творческого и креативного. Взамен обещают частичную занятость (четыре раза в неделю), 25-дневный отпуск (плюс государственные праздники), возможность взять несколько отгулов, а также годовую зарплату в размере 40 тысяч фунтов (около 3,4 миллиона рублей).

При этом у няни-принцессы должен быть как минимум двухлетний опыт работы, действующие водительские права и курсы первой помощи за плечами.

Ну что, кто готов стать Рапунцель

за 3,5 миллиона в год?

Сегодня необычное видео для рубрики «Киноман».

Вряд ли вам знакомо имя актера Эдуардо Запата — дело в том, что он снимается только в массовке. Но зато в каких фильмах! Мужчина опубликовал на Reddit ролик, в котором собрал все фильмы и сериалы, в которых он появлялся буквально на пару секунд. И наконец обрел популярность!



Среди работ в портфолио Запаты: сериалы «Кремниевая долина», «Американская история ужасов» и «Бесстыжие», фильм «Капитан Марвел, а также рекламный ролик для «Макдоналдс», клип G-Eazy и другие.

В галерее — всем известные (и многими нежно любимые) персонажи Disney. Они были нарисованы так круто, что остаются популярными до сих пор. Но чтобы стать такими, мультипликаторам пришлось перевести сотни листов бумаги, использовать десятки карандашей и перебрать тысячи образов в своей голове. Посмотрите, какими были эти персонажи «на старте»!