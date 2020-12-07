7 декабря: путешествие из «Внуково» во «Внуково» и попкорн с ножками

Доброе утро! До Нового года осталось 25 дней. А это значит, что надо заряжаться праздничным настроением. И в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

Мороз и солнце, день чудесный. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха опустится до -12 градусов ночью, и -7 днем.

Российский лоукостер «Победа» запустил необычную услугу: полет из аэропорта Внуково в аэропорт Внуково. Об этом сообщается на сайте «Босиком по облакам».

В воздухе можно будет провести 1,5 часа на борту самолета Boeing 737−800, который вылетит в 11:00 19 декабря.

«На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — говорится в описании услуги.

Также в компании уточнили, что все происходящее в кабине самолета по возможности будет комментировать свободный пилот. На борту обязательны фото- и видеосъемка, а после посадки можно будет сфотографироваться с экипажем.

Стоимость билетов на такой рейс составит 7,5 тысячи рублей. Правда, судя по информации на сайте, их уже не осталось.

А вы бы хотели попасть на такой рейс? Делитесь в комментариях своими впечатлениями!

Британец Доминик Ричард Харрисон делает поп-панк великим снова — то есть то, что у нас уже сделала «Пошлая Молли». 1990-е стабильно в тренде, но кое-что хотелось бы оставить в них навсегда. Например, группу Blink-182, вездесущий барабанщик которой Трэвис Баркер очутился на альбоме и у Yungblud. Сегодня слушаем Yungblud - «Cotton Candy».

Только взгляните на флатид из надсемейства фонарницевых! Их личинки (они же нимфы) напоминают шарики из хлопка — все благодаря торчащим в разные стороны восковым нитям. А без этих нитей флатиды выглядят совсем как оживший попкорн.

А вот все те же флатиды, но с другого ракурса.

И напоследок: в случае опасности флатиды катапультируются куда подальше.

Зима вступила в свои права, а это значит, что уже совсем скоро повсюду зажгутся огоньки, запахнет мандаринами и хвоей, ведь приближаются долгожданные и любимые многими праздники: Новый год и Рождество. Некоторые уже начали к ним готовиться (особенно за рубежом, ведь там Рождество отмечается раньше и оно важнее), но что-то уже успело пойти не так. То ожидание от покупки украшений не сошлось с реальностью, то домашние животные вторглись в подготовку, то ещё что-нибудь. Смотрите сами.

Хорошего дня и праздничного настроения!