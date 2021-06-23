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Утро в Туле
23 июня: многолетняя дружба с голубем и кот, который отдыхает в личном гамаке

23 июня: многолетняя дружба с голубем и кот, который отдыхает в личном гамаке

Доброе утро! Начинаем новый день, а еще расскажите в комментариях, как вы справляетесь со зноем. И не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

 

Слишком жарко, чтобы что-то делать. Сегодня в Туле ясная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

 

80-летний пенсионер Ксавье Буже из региона Бретань во Франции подружился с голубем, и они всюду ходят вместе.

Как пишет The Guardian, история этой необычной дружбы началась с того, что Буже спас жизнь маленькому голубю. Однажды Ксавье увидел, как рядом с его домом развернулась напряженная картина: птенец голубя, который не успел толком опериться, пытался скрыться от кошки.

«Еще одно живое существо, у которого не задался день», — подумал пенсионер и вошел в свой дом. Когда он рассказал об увиденном жене, она его упрекнула, спросив, почему Ксавье не спас птицу. В итоге француз пришел на помощь голубю и решил назвать его Бланшон.

«Я вернулся домой с Бланшоном в кармане», — вспоминает Буже. С тех пор мужчина и голубь почти неразлучны. «Мы вместе, потому что так нам хорошо», — отметил Ксавье.

По словам француза, его часто спрашивают, как ему удалось приручить птицу.

«Любой человек может наладить отношения с животным. Прежде всего нужно начать уважать животное просто за то, что оно есть, ведь это живое существо, которое делит с нами планету, — говорит Ксавье. — Нужно набраться терпения, понять, как они живут, и приспособиться к их жизни, как они приспосабливаются к нашей».

 

Идеальный летний саундтрек от великих норвежцев, которые вернулись с четвертым альбомом после 12-летнего молчания. Сегодня слушаем Kings of Convenience – Catholic Country.

 

Мы нашли удобный способ транспортировки котов с комфортом. Для этого нужно просто купить гамак в машину! Кот очень удобно путешествует в личном гамаке по Аризоне, а мы будем тихонечко завидовать его умиротворенности и уровню комфорта. Особенно в такую жару.

 

Кошки гуляют сами по себе и сами решают, где им сидеть, спать и проводить время. Поэтому иногда их можно найти там, где вы их находить совсем не собирались. Да что там иногда! Постоянно. Эти пушистые наглецы заберутся в клумбу, залезут и на стол, и в холодильник, и даже в унитаз. Мы собрали для вас несколько примеров их беспардонной наглости.

Хорошего дня и уютного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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