23 июня: многолетняя дружба с голубем и кот, который отдыхает в личном гамаке

Доброе утро! Начинаем новый день, а еще расскажите в комментариях, как вы справляетесь со зноем. И не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

Слишком жарко, чтобы что-то делать. Сегодня в Туле ясная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

80-летний пенсионер Ксавье Буже из региона Бретань во Франции подружился с голубем, и они всюду ходят вместе.

Как пишет The Guardian, история этой необычной дружбы началась с того, что Буже спас жизнь маленькому голубю. Однажды Ксавье увидел, как рядом с его домом развернулась напряженная картина: птенец голубя, который не успел толком опериться, пытался скрыться от кошки.

«Еще одно живое существо, у которого не задался день», — подумал пенсионер и вошел в свой дом. Когда он рассказал об увиденном жене, она его упрекнула, спросив, почему Ксавье не спас птицу. В итоге француз пришел на помощь голубю и решил назвать его Бланшон.

«Я вернулся домой с Бланшоном в кармане», — вспоминает Буже. С тех пор мужчина и голубь почти неразлучны. «Мы вместе, потому что так нам хорошо», — отметил Ксавье.

По словам француза, его часто спрашивают, как ему удалось приручить птицу.

«Любой человек может наладить отношения с животным. Прежде всего нужно начать уважать животное просто за то, что оно есть, ведь это живое существо, которое делит с нами планету, — говорит Ксавье. — Нужно набраться терпения, понять, как они живут, и приспособиться к их жизни, как они приспосабливаются к нашей».

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Кошки гуляют сами по себе и сами решают, где им сидеть, спать и проводить время. Поэтому иногда их можно найти там, где вы их находить совсем не собирались. Да что там иногда! Постоянно. Эти пушистые наглецы заберутся в клумбу, залезут и на стол, и в холодильник, и даже в унитаз. Мы собрали для вас несколько примеров их беспардонной наглости.

Хорошего дня и уютного настроения!