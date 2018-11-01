1 ноября: 43 варианта «Богемской рапсодии» и приключения Тыкваря

Доброе утро! Вот и ноябрь.

Синоптики обещают нам сегодня стабильный «плюс»:

Начнем с мультфильма!

Вернее, с анимационной короткометражки — про нас всех. Просто идеально передано состояние, когда мы не высыпаемся и пытаемся из последних сил бороться со сном на учебе или работе:

Кстати, взбодриться желаете?

Тут, кажется, появился претендент на лучший костюм для Хэллоуина:

Зачет родителям! Однозначно!

Новости!

Ежегодно в калифорнийской Лаборатории реактивного движения NASA проходит конкурс среди сотрудников на самую оригинальную тыкву. Инженеры, которые занимаются созданием и обслуживанием спутников и марсоходов, создают свои проекты специально к Хэллоуину. Посмотрите, что они в этом году понапридумывали:

В Китае создали первого в мире жидкометаллического робота, и создатели уверяют, что вдохновлялись образом Терминатора из фильма Джеймса Камерона. Правда, реальность почему-то совершенно не похожа на экранный образ… Облом. Робот получился размером с ладонь. Он состоит из пластикового колеса, небольшой литиевой батареи и капель жидкого металла. Колесо вертится, когда жидкий металл меняет центр притяжения, а это в свою очередь контролируется напряжением с встроенной батарейки. Предполагается, что в будущем подобные жидкометаллические роботы будут использоваться в специальных миссиях, вроде поиска и спасения жертв после землетрясений, так как они могут изменить форму, проскользнув под двери или проникнув туда, куда люди просто не могут попасть.

Ожидание:

Реальность:

И немного мимими. 6 октября американский фотограф Мэттью Диппел сделал снимок незнакомых ему мужчины и женщины, которые находились на вершине скалы в йосемитском национальном парке. Мужчина, стоя на одном колене, делал предложение своей спутнице. Чтобы найти героев снимка, Диппел опубликовал фото в своем фейсбуке. Тысячи репостов, и вот он — долгожданный результат! Мужчиной со снимка оказался Чарльз Бир. Оказалось, он уже во второй раз делал предложение своей невесте Мелиссе Нго. Впервые он просил ее руки еще в феврале; тогда Бир делал это ради бабушки Нго, которая постоянно говорила, что им следует жениться, пока она все еще жива. Его невеста согласилась. Однако Бир хотел, чтобы его предложение руки и сердца было особенным. Он знал, что его невеста мечтала о чем-то «эпохальном», потому Бир и решил позвать ее замуж еще раз — на скале, с которой открывался вид на йосемитский парк. Нго повторно согласилась на его предложение. Их свадьба назначена на апрель 2019-го. Горько!

Музыкальная пауза!

Сегодня в России в прокат выходит фильм про Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Пойдете в кино? Готовимся классными каверами на хит группы Queen!

Вариант от музыканта Марка Мартела:

А вот здесь музыкант Энтони Винсент исполнил Bohemian Rhapsody в 42 разных музыкальных стилях:

Новый бьюти-тренд в Instagram.

У модных бьюти-блогеров на одной стороне лица появились жутковатые маски-лица. Это макияж, но выглядит очень правдоподобно. А все началось с того, что популярный YouTube-блогер Никки де Джагер показала, как сделать такой мейкап. На сегодняшний день это видео посмотрели более 3 миллионов человек:

Девушка призналась, что на это ее вдохновили фильм «Призрак оперы» и обложка нового альбома Шона Мендеса:

Идею тут же подхватили тысячи бьюти-блогеров по всему миру:

Как вам такое?

В Новосибирске фотограф Светлана Ерыгина накануне Хэллоуина представила моменты из жизни Тыкваря — парня с тыквой вместо головы. Мрачная эстетика праздника встретилась с не менее мрачной эстетикой российской действительности.