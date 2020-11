2 ноября: хитроумная кормушка для птиц и «худшее место» для бронирования номера

Доброе утро! Без лишних промедлений начинаем новую неделю с нескольких хороших новостей. Поехали!

Попрыгайте по лужам за меня! Сегодня в Туле будет небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Шведский специалист в области робототехники и искусственного интеллекта Ханс Фосберг научил живущих на его заднем дворе сорок собирать крышки от бутылок и «утилизировать» их в обмен на еду. Внимание на рассказ шведа об изобретенной «умной» кормушке обратил проект BoredPanda.

Все началось с того, как Ханс однажды заметил, что любопытные птицы возятся со сложной системой замков на его уличных фонарях — они искали там парафиновые свечи. Ученый решил, что сороки вместо этого могут выполнять более важные задачи, и решил построить механизм, благодаря которому его двор был бы чист, а пернатые — сыты.

Это был очень сложный проект, тем более создавать такой автомат Хансу пришлось с нуля — никаких подобных инструкций в интернете не существовало. Работа над кормушкой заняла несколько лет. Работает она так: каждый раз, когда сорока роняет крышку от бутылки в специальное отверстие, она получает одну-две порции угощения из дозатора.

Швед отмечает, что заинтересовать птиц было не так-то просто: взрослые особи поначалу относились к механизму с подозрением, но более смелые сороки подали им положительный пример. В будущем Ханс надеется научить пернатых убирать другой мусор, например окурки, а также делать это на территории всего района.

Первый в этом году куплет Кендрика вышел на альбоме молчавшего еще дольше рэп-ветерана. Выглядит и воспринимается как тактичная преемственность и связь поколений, и она заходит еще глубже — в треке также звучит голос молодого Майкла Джексона, засэмплированный из песни Jackson 5 «I?ll Be There» 1970 года. Сегодня слушаем Busta Rhymes and Kendrick Lamar - «Look Over Your Shoulder».

Группе друзей однажды пришла в голову идея создать «худшее место на Airbnb» в поле в окрестностях Лондона, пишет LADbible.

Рис Симонс, Джейми Камаз и Хитчин ведут YouTube-канал Passion Squad, где они выкладывают ролики с розыгрышами и пранками. Они хотели повеселиться и вовсе не ожидали, что созданное ради шутки место начнут активно бронировать, как только локация откроется на Airbnb.

Чтобы создать худшую локацию для краткосрочной аренды жилья, друзья раздобыли матрас, постельное белье, тумбочку и лампу, причем все все это они собрали бесплатно благодаря Facebook Marketplace. Все это они разместили под деревом.

По их словам, «вдохновением» для них послужил отель Null Stern в Швейцарии, известный своими эстетичными локациями на открытом воздухе.

После того как пранкеры получили множество заявок от пользователей сервиса аренды, они с сожалением решили отклонить их. Однако некоторые предложения их заинтересовали, и они пока думают над возможностью реализации. Так, одна девушка попросила «заселить» ее, чтобы устроить вечеринку.

«Создать худшее место на Airbnb и получить безумное количество запросов на проживание — это незабываемо. Никогда не знаешь наперед, быть может, придется превратить это дело в бизнес!» — шутит Рис Симонс.

Коты — удивительные и непредсказуемые существа. А многообразие поз, которые они умеют принимать, просто поражает. Иногда они как изогнутся, или как залезут куда-нибудь! Хозяевам остаётся только недоумевать и думать, что не так с моим питомцем. А котам удобно, они и в ус свой кошачий не дуют. Мы собрали для вас фотографий котов, которые «сломались» и продемонстрировали все свои умения.

Хорошего дня и легкой трудовой недели!