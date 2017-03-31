31 марта: Винные новости - пятница же!

Доброе утро! Всех с пятницей и с окончанием первого месяца весны!

Как провести первые апрельские выходные - решать, конечно, вам. Но у нас есть несколько идей!

О погоде: апрель начнется с ночных заморозков, но эта история быстро поменяется. Быстро - это уже прямо со 2 апреля!

Начинаем с очень пятничных известий. Про благородный алкоголь!

В Великобритании начали продавать вино для кошек и собак. Для кошек изобрели белые сорта вин, для собак — красные. Отмечается, что в разработке напитков участвовали ветеринары. В составе волшебной жидкости — масло лосося, корень валерианы и вода. Ветеринары рассказывают, что, выпив вина, кошки становятся более ласковыми и добрыми. А на собак напиток действует как снотворное.

"Теперь вы можете выпить бокал вина вместе со своим любимцем", — рассказывает создатель вина для животных Терин Нан.

"Некоторым людям моя идея кажется безумием, но ведь нет ничего лучше, чем выпить со своим лучшим другом".

А двое исследователей из Университета Брендайса придумали новый тип горлышек для винных бутылок, чтобы избавиться от капель вина, которые постоянно стекают по бутылке и пачкают все, что только можно. Секрет в окантовке вокруг горлышка:

Теперь немножко про спорт. Южнокорейская гольфистка Минг Ким сыграла в боулинг привычным для себя способом. И выбила страйк:

Новости из мира высоких технологий.

Придумали гаджеты Moonndrop, которые имитируют гравитацию на Луне. Причем гаджеты эти очень компактные и стильные - можно подарить в качестве сувенира какому-нибудь офисному сотруднику. Moondrop — это настоящий физический тренажёр, игрушка, которая использует магниты и медные кольца для того, чтобы наглядно продемонстрировать правило Ленца: «Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток». На деле всё просто: медные кольца падают вниз по штифту, пересекая противодействующее магнитное поле, создаваемое расположенными внутри штифта неодимовыми магнитами. Скорость падения замедляется так, как будто игрушка находится на Луне. Помимо физической демонстрации, Moondrop — это игрушка для тех, кому постоянно нечем занять руки. Её можно вертеть между пальцев, переворачивать, крутить, ронять, поднимать и так далее. Ну и заодно учить физику. В продаже Moonndrop пока нет — объявлено, что она появится в июне 2017 года, пока что — только опытные образцы. Стоимость также неизвестна, но вряд ли она будет космической. Будет две версии гаджета: «лунный» и «марсианский», с разными материалами падающих колец и, соответственно, разной скоростью падения. Чтобы сравнить гравитацию с земной, достаточно вынуть магнитный блок из трубки.

Частная компания Blue Origin, которая надеется устроить постоянные туристические рейсы в космос к 2018 году, показала внутренний дизайн своей пассажирской капсулы. Главная торговое предложение Blue Origin для космических туристов — это вид на космос, поэтому в дизайне капсулы предусмотрены шесть больших окон (вроде даже все это безопасно и проверено, но как-то стремно). В кресла встроены мониторы, на которых можно отслеживать траекторию полета. Blue Origin еще не выпустила официальный прайслист, но по предварительным оценкам цена за рейс будет находиться где-то в районе 250 000 долларов.

И к земных технологиям. Голландские изобретатели создали дроны, которые будут убирать фекалии за собаками. В тандеме будут работать двое роботов — наземный Patroldog 1 и воздушный Watchdog 1. Воздушный дрон будет летать "на разведку", а наземный — собирать "мины", координаты которых ему пришлёт его коллега. Вот оно - будущее, которого мы так ждали!..

Музыкальная пауза! Вот хотели, хотели избежать модной "Тает лёд" в "Утре на Myslo". Не получилось. Все испортили болельщики российской сборной - очень уж задорная пародия на песню группы "ГРИБЫ" у них получилась, нельзя не поделиться.

Ну и раз пошла такая пьянка пошло такое дело, то вот вам еще одна пародия - метеорологическая, с шоу "Вечерний Ургант":

Для фанатов "Игры престолов". Вышла официальная реклама седьмого сезона сериала. Смотрим:

Седьмой сезон «Игры престолов» выйдет 16 июля 2017 года.

Британский фотограф Рич МакКор меняет реальность с помощью бумаги. Еще больше крутейших работ - в его инстаграме @paperboyo!