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Утро в Туле
1 июля: как будет выглядеть человек в 2100 году?

1 июля: как будет выглядеть человек в 2100 году?

Доброе утро! Просыпаемся и смотрим, чем удивит первый день июля.

Начало месяца обещает быть теплым по сравнению с последними днями июня, но дождик все еще остается.

 

Начнем первое июльское утро с залипательного видео. Эта магическая штука – кинетическая скульптура под названием «Квадратная волна».

 

И немного утренних новостей.

Ученые рассказали, как будет выглядеть человек будущего. Срочно перестаем залипать в смартфонах, иначе картина нас ждет ужасающая.

Испанские и американские ученые создали 3D модель человека, живущего в 2100 году по имени Минди. Из-за сидячего образа жизни и страсти к смартфонам внешний вид людей будущего сильно изменится в худшую сторону. У людей будущего появится вторая пара век для защиты от излучения, дугообразное искривление позвоночника и утолщение шеи из-за сидячего образа жизни, а человеческая рука станет разгибаться только на 90 градусов и пальцы сохранят положение «подставки под смартфон».

 

Совсем скоро Google карты будут насколько загружены автобусы и поезда. Пользователи сервиса смогут видеть, опаздывает ли автобус и как долго задержится, а также более точное время в пути в зависимости от условий движения по маршруту. 

Прогноз делается на основе данных о поездках, совершенных пользователями сервиса примерно в это же время.  Новая функция уже работает в приложении в 200 городах по всему миру.

 

После масштабных музыкальных выходных посмотрим современный татарский клип.

 

В галерее сегодня потрясающие воображение оптические иллюзии.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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